Anna Kilian, Berliner HC

1. Warum sind Sie Torhüter geworden und nicht Feldspieler?

Um ehrlich zu sein: Ich war einfach zu schlecht als Feldspielerin. Im Nachwuchs durfte sich jede mal im Tor probieren und da bin ich dann hängengeblieben.

2. Warum ist es attraktiver, Tore zu verhindern als Tore zu schießen?

Es ist unfassbar viel Technik im Spiel, das ist sehr cool und spannend.

3. Der Torwart hat eine gänzlich andere Aufgabe als ein Feldspieler. Inwieweit ist ein Torwart da ein Einzelgänger und Antreiber?

Die Torhüterin hat andere athletische Schwerpunkte als die Spielerinnen. Ich muss nicht so ausdauernd laufen können wie eine Feldspielerin. Ich bin immer die letzte Person in der Fehlerkette. Torwartspiel ist Kopfsache. Du kannst mit deinen Aktionen viel Ruhe oder viel Hektik ins Spiel bringen.

4. Was sind die wichtigsten Bewegungen eines Torwartes, worauf kommt es besonders an?

Spagat muss man können. Als Torfrau rutschst du viel, machst Ausfallschritte und für die hohen Bälle musst du gut abspringen können. Es gibt Torhüter, die rauslaufen und mit den Schonern schießen. Ich bleibe lieber auf der Linie.

5. Wie trainieren Sie?

Bei der Nationalmannschaft haben wir einen Torwarttrainer, im Klub arbeite ich ab und an mit einem Trainer. Sonst mache ich viel im Selbstcoaching. Ich habe ein spezielles Athletiktraining und mache weniger Dauerläufe als die Mannschaft.

6. Was ist eine gute Abwehrquote für einen Torwart in ihrer Sportart?

Auf dem Feld sind es sechs bis acht Torschüsse pro Spiel, da sollten es nicht mehr als ein, zwei Gegentore sein. In der Halle bekommst du dann viel mehr Schüsse drauf, das ist ein anderes Spiel.

7. Haben Sie schon mal in einer anderen Sportart im Tor gestanden?

Tatsächlich nicht.

8. Wenn Sie kein Torwart in ihrer Sportart geworden wären, dann...

...wäre ich zum Klettern gegangen.

9. Torhüter, heißt es oft, sind eigen. Haben Sie eine spezielle Macke?

Mir wird oft gesagt, dass ich komisch sei. Ich bin sehr akribisch im Zeitmanagement. Kleinste Verzögerungen gehen mir unheimlich auf die Nerven.

10. Haben Sie schon mal ein Tor geschossen? Und wenn ja, was war das für ein Gefühl?

Als Torwart darf ich beim Hockey nicht über die Viertellinie hinauslaufen. Aber ich tauchte vergangene Saison mal als Torschützin in der Statistik auf, fälschlicherweise.