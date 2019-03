Laszlo Baksa, Wasserfreunde Spandau 04

1. Warum sind Sie Torhüter geworden und nicht Feldspieler?

Weil ich als Kind nicht so viel schwimmen wollte, hat mich mein Trainer ins Tor gestellt. Kein Witz.

2. Warum ist es attraktiver, Tore zu verhindern als Tore zu schießen?

Ist es nicht. Wenn ich den Ball an den Kopf bekomme, dann ist das nicht schön.

3. Der Torwart hat eine gänzlich andere Aufgabe als ein Feldspieler. Inwieweit ist ein Torwart da ein Einzelgänger und Antreiber?

Der Druck auf den Torwart ist größer als auf die anderen Spieler. Wenn ich einen Fehler mache, kann den keiner ausbügeln. Mir hilft keiner in der Not. Der Torwart ist Einzelgänger und Teamspieler zugleich.

4. Was sind die wichtigsten Bewegungen eines Torwartes, worauf kommt es besonders an?

Die Bewegungen sind ein bisschen so wie beim Handball. Du musst schnell sein im Wasser. Der Unterschied zu Torhütern anderer Sportarten ist der Widerstand im Wasser. Da ist eben keine Luft. Du musst viel Kraft in den Beinen haben.

5. Wie trainieren Sie?

Wir haben einen Torwarttrainer, ich mache auch viele Übungen ohne die Mannschaft. Stretching und Krafttraining sind sehr wichtig für einen Torwart.

6. Was ist eine gute Abwehrquote für einen Torwart in ihrer Sportart?

Mindestens 60 Prozent, darunter ist das nicht gut. Du bekommst so 20 bis 25 Schüsse im Spiel aufs Tor.

7. Haben Sie schon mal in einer anderen Sportart im Tor gestanden?

Nein.

8. Wenn Sie kein Torwart in ihrer Sportart geworden wären, dann...

...wäre ich Handballtorwart geworden. Der Sport ist in Ungarn groß. Fußballer wäre nichts für mich gewesen. Ich mag ja nicht so viel laufen.

9. Torhüter, heißt es oft, sind eigen. Haben Sie eine spezielle Macke?

Nee, habe ich nicht.

10. Haben Sie schon mal ein Tor geschossen? Und wenn ja, was war das für ein Gefühl?

Ja, vor 20 Jahren. Im Nachwuchs. Ich habe einfach mal geschossen, drin war der Ball. Der andere Torwart hatte geschlafen. Ich bin ausgeflippt vor Freude. Im Wasserball ist es nicht einfach, als Torwart ein Tor zu schießen. Aber ich habe noch vor, das für Spandau 04 zu schaffen.