Für die Schweiz war es ein historischer Abend in Bukarest. Durch ein 5:4 (3:3, 3:3, 1:0) nach Elfmeterschießen gegen Weltmeister und Mitfavorit Frankreich erreichte die Nati erstmals ein Viertelfinale einer Fußball-Europameisterschaft. Am Freitag wartet in St. Petersburg Spanien.

Dabei hatte die Mannschaft erst 1:0 geführt gegen Frankreich und war nach der Pause dann 1:3 in Rückstand geraten. Kurz vor Schluss kam die Schweiz auf 2:3 heran, bevor Mario Gavranović buchstäblich in letzter Minute doch noch zum 3:3 ausglich und damit – nach einer torlosen Verlängerung – das Elfmeterschießen mit dem glücklichen Ende erst möglich machte.

Die Schweizer Fans gingen durch ein Wechselbad der Gefühle – und keiner zeigte das so deutlich wie ein Anhänger, der immer wieder im Fernsehen zu sehen war. Kurz vor Schluss beim Stand von 2:3 wirkt der Mann am Boden zerstört und nervlich am Ende. Als kurz darauf der späte Ausgleich fällt, ist er völlig aus dem Häuschen und reißt sich das Trikot vom Leib.

Der Kontrast der beiden Bilder verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und sorgte für viel Heiterkeit und Freude.

Besonders angetan war auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Er teilte das Foto und ernannte den mitfiebernden Schweizer Fan zum „Man of the Match“, zum „Mann des Spiels“.

Für die Schweizer war Torwart Yann Sommer, in der Bundesliga in Diensten von Borussia Mönchengladbach, der Held des Abends, weil er den entscheidenden Elfmeter von Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé abwehrte.

In der Heimat jubelten die Medien. „Sommer hext die Nati in den EM-Final“, schrieb die Boulevardzeitung „Blick“. Die „Neue Zürcher Zeitung“ nannte die Nacht eine „der denkwürdigsten“ der Schweizer Fußballgeschichte.

In Erinnerung bleiben wird dabei aber auch der Fan, der erst zu Tode betrübt war und dann himmelhoch jauchzte. (Tsp)