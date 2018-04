Das änderte sich dann allerdings schlagartig. Das Thema Sicherheit war schon am Tag nach dem Angriff auf Monica Seles plötzlich allgegenwärtig. „In Hamburg saß nun hinter jeder Spielerin ein Sicherheitsbeamter. Die haben einen Extra-Stuhl bekommen und schauten nur ins Publikum. Dazu wurden die Spielerbänke 1,50 Meter weiter nach vorn in den Platz reingeschoben“, erzählt Pohmann. Dass das Turnier seinerzeit überhaupt weiterging, verwundert aus heutiger Sicht. „Aber das kam damals völlig aus dem Niemandsland. So etwas hatte es ja noch nie irgendwo auf der Welt gegeben“, sagt Pohmann.

Selbst das Wimbledon-Turnier stand 1993 noch im Zeichen des Ereignisses von Hamburg. Die Profis saßen mit dem Rücken zum Schiedsrichterstuhl, also seitlich zum Publikum. Allerdings war das kein Dauerzustand. Seles kritisierte später: „Seitdem ich 1993 niedergestochen worden bin, hat sich in Sachen Sicherheit nichts geändert. Ich hoffe nur, dass kein anderer Sportler das durchmachen muss, was ich erlebt habe.“

Seles litt an Depressionen, wurde übergewichtig und war, als sie wieder spielte, oft verletzt. Später zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, inzwischen geht es ihr besser, auch wenn sie über die Ereignisse von damals nicht mehr sprechen mag. Lieber redet sie über ihre Jugendbücher, die sie inzwischen schreibt. Auch Tennis spielt darin eine Rolle.

Die Fans sollen dicht dran sein

Aber sie wird aufhorchen, wenn wieder mal ein Zuschauer einem Spieler zu nahe kommt. So wie 2009 im Finale der French Open, als Roger Federer Opfer des bekannten Flitzers Jimmy Jump wurde. Der kletterte über die Bande auf den Court und versuchte dem Schweizer seine berühmte Mütze überzustülpen. Erst nach Sekunden wurde er von Sicherheitskräften festgehalten. „Das ist dein Arbeitsplatz, hier möchtest du dich sicher fühlen. Ich bin froh, dass nichts passiert ist“, sagte Federer Jahre später nach einem ähnlichen Vorfall in Paris. Diesmal war es ein Teenager, der es auf die Anlage geschafft hatte und in aller Ruhe ein Selfie mit seinem Idol machen konnte. „So ein Tennisplatz ist 23,77 Meter lang, dazu kommen noch mehrere Meter Auslauffläche. Und das auf beiden Seiten. Das kannst du nicht alles permanent überwachen“, glaubt Hans-Jürgen Pohmann.

Allerdings sind die Voraussetzungen heute auch andere als noch vor 20 oder 25 Jahren. In Stuttgart in dieser Woche gibt es beispielsweise – wie bei vielen anderen Sportveranstaltungen inzwischen auch – strenge Sicherheitsauflagen für die Veranstalter seitens der Women’s Tennis Association (WTA). So dürfen Zuschauer keine Taschen, die größer als Din A4 sind, mit in die Halle bringen. Auch eigene Getränke sind verboten. Dazu werden die Topspielerinnen vor allzu aufdringlichen Fans durch Bodyguards abgeschirmt. Als Angelique Kerber nach ihrem Triumph bei den Australian Open 2016 in Stuttgart antrat, hatte sie regelmäßig zwei streng blickende Begleiter an ihrer Seite. Das Wohlbefinden der Spielerinnen steht ganz oben auf der Liste der Veranstalter – und das gilt nicht nur für das Turnier in Stuttgart.

Und doch sollen die Fans möglichst dicht dran sein an ihren Idolen. Keiner möchte, dass Tennis im Käfig gespielt wird. Das Hautnah-Erlebnis soll bleiben, auch wenn damit Risiken verbunden sind. Die zu minimieren, Präsenz zu zeigen und dennoch dem Zuschauer das Gefühl zu geben, er wäre ein Teil der Show, das schaffen sie in Stuttgart übrigens seit Jahren besonders gut: Neunmal schon ist das Turnier von den Spielerinnen zum beliebtesten auf der Frauen-Tour gewählt worden.