Seitenwechsel. Die Schiedsrichterin verkündet den Spielgewinn für Angelique Kerber. Applaus brandet auf. Die Deutsche hat es eilig, zu ihrem Stuhl zu kommen. Mit dem Tennisschläger in der einen und einem Handtuch in der anderen Hand nimmt sie Platz. Sie trinkt einen Schluck und atmet kräftig durch. Kurze Ruhepause. Hinter ihr hat sich unterdessen ein Mann erhoben. Im schwarzen Anzug patrouilliert er langsamen Schrittes ein paar Meter hin und her und wieder her und hin. In seinem Ohr blitzt ein Knopf auf, aufmerksam blickt er in die Zuschauerränge. Alles sicher. Angelique Kerber erhebt sich, das Spiel geht weiter.

So wie am Mittwoch dieser Woche beim Turnier in Stuttgart sieht es überall aus, wenn heutzutage in großen Arenen Tennis gespielt wird. Das Thema Sicherheit ist für die Veranstalter längst zu einer gewaltigen Herausforderung geworden. In Zeiten ständiger Terrorgefahr sind Sportveranstaltungen ein potenzielles Anschlagsziel. 150 Sicherheitsleute sind in Stuttgart täglich im Einsatz, nicht nur hinter beiden Spielerbänken, sondern auch an jedem der vier Eingänge zum Hauptplatz sind sie postiert.

Als der Porsche Grand Prix noch in Filderstadt ausgetragen wurde, waren in den Anfangsjahren Ende der 1970er gerade mal zehn Polizisten vor Ort. Es heißt, dass die sich damals extra für das Turnier Urlaub genommen hätten, um ein bisschen Tennis zu schauen und nebenbei für Recht und Ordnung zu sorgen.

Undenkbar in der heutigen Zeit und vor allem undenkbar seit jenem Ereignis, das sich am 30. April 1993 am Hamburger Rothenbaum zutrug. An einem milden Freitagabend standen sich seinerzeit die Weltranglistenerste Monica Seles und die Bulgarin Magdalena Maleeva im Viertelfinale des traditionsreichen deutschen Frauenturniers gegenüber. Seles führte 6:3 und 4:3, als sie zum Seitenwechsel ging. Sie setzte sich auf die Bank, trank einen Schluck und wischte sich mit dem Handtuch den Schweiß ab.

Die Klinge misst 13,1 Zentimeter

Zum gleichen Zeitpunkt hatte sich Günter Parche von seinem Sitz erhoben. Mit einer Plastiktüte in der Hand schritt er die Stufen von der Tribüne hinab Richtung Platz. Nur eine Werbebande trennte die Tennisprofis von den Zuschauern. Parche hatte leichtes Spiel. Aus seiner Tüte zog er ein Ausbeinmesser mit einer 13,1 Zentimeter langen Klinge. Er umklammerte es mit beiden Händen und stach auf Monica Seles ein.

Die hatte sich gerade ein bisschen vorgebeugt, war im Begriff sich zum Weiterspielen zu erheben. Womöglich rettete ihr das das Leben. Die scharfe Waffe drang nur knapp zwei Zentimeter in den Rücken von Seles, zu einem zweiten Stich kam es nicht, weil Parche schnell überwältigt werden konnte. Seles schrie auf, halb vor Schmerz, halb vor Schock. Sie griff sich über die Schulter an den Rücken, klappte dann kurzzeitig zusammen. Rasch war Hilfe für die 19-Jährige zur Stelle.

Hans-Jürgen Pohmann kommentierte damals das Spiel live für die ARD. Bis heute erinnert sich der einstige Profi und spätere Pressesprecher des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) ganz genau an das, was an jenem Abend in Hamburg geschah: „Wir waren bei der ARD auch während des Seitenwechsels auf Sendung. Ich muss irgendwas zum Spiel erzählt haben, als ich den Schrei hörte. Die Szene selbst habe ich nicht gesehen, aber ich bekam natürlich mit, dass Seles verletzt war. Erst einmal habe ich daran gedacht, dass sie den Mann festnehmen müssen. Und dann war natürlich die Frage, was ist mit Seles los?“

Für Monica Seles änderte sich an jenem 30. April 1993 alles. „Ich wurde niedergestochen. Auf dem Platz. Vor 10 000 Zuschauern ... Es hat sehr wehgetan. Es war ein schlimmerer Schmerz, als ich ihn mir je hätte vorstellen können. Sobald ich begriffen hatte, was gerade geschehen war, verfiel ich in einen Schockzustand. Während ich im Krankenwagen die Hand meines Bruders umklammerte, bewahrte mich der Schock vor der Erkenntnis, dass meine Welt gerade in Stücke brach. Dem musste ich mich später stellen“, schrieb sie in ihrer 2009 erschienen Autobiografie „Getting a Grip“.

Parche verehrte Steffi Graf

Mit den körperlichen Folgen des Attentats wurde die heute 44-Jährige bald fertig, psychisch hat sie es zumindest während ihrer Tenniskarriere nie überwunden. Wie sich später herausstellte, war Parche glühender Verehrer von Steffi Graf. Er konnte es nicht ertragen, dass Monica Seles die Deutsche als Nummer eins der Tenniswelt entthront hatte, und griff deswegen zum Messer. Erst mehr als zwei Jahre später gab Seles ihr Comeback auf der Tour, sie gewann noch einen Grand-Slam-Titel gegenüber weiteren elf von Graf, die fortan auch noch 187 Wochen lang die Nummer eins im Frauen- Tennis war. Günter Parche hatte sein Ziel erreicht. „Dieser Typ hat die Tennis-Geschichte verändert, daran habe ich keinen Zweifel. Monica hätte noch so viel gewonnen“, sagte Martina Navratilova einmal. Vor Gericht wurde Parche eine psychische Störung attestiert, er erhielt nur eine Bewährungsstrafe. Heute lebt Parche nach mehreren Schlaganfällen zurückgezogen in einem Heim.

Monica Seles bestritt danach nie wieder ein Turnier in Deutschland, auch wegen des aus ihrer Sicht viel zu milden Urteils. „Er hat mit voller Absicht auf mich eingestochen und ist dafür nicht einmal bestraft worden. Damit bin ich nie wirklich klargekommen“, erklärte sie einmal. Auch eine Klage gegen den Deutschen Tennis-Bund auf Schadenersatz in Höhe von 24,5 Millionen D-Mark wurde abgewiesen. Begründung: Da es keinen vergleichbaren Präzedenzfall in der Tennisgeschichte gegeben habe, sei die Möglichkeit eines derartigen Ereignisses für die Veranstalter nicht vorhersehbar gewesen.

„Es gab keinerlei Einlasskontrollen. Da wurde nicht mal die Garderobe geschützt“, erinnert sich ARD-Kommentator Pohmann. Allerdings wurden Spieler und Zuschauer in Hamburg auch 1993 nicht völlig sich selbst überlassen. Der Veranstalter hatte eine Firma engagiert, die mit insgesamt 74 Ordnungskräften im Einsatz war. An jenem Freitagabend befanden sich immerhin 52 dieser Ordner auf dem Center Court. Und gerade Spiele mit der Jugoslawin Monica Seles standen in Zeiten des Balkan-Konfliktes unter besonderer Beobachtung. Wirkliche Sicherheitsstandards, wie es sie heute gibt, existierten damals aber zunächst nicht.