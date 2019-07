Am Tag nach dem Halbfinalsieg bezieht Rapinoe zu diesem Vorwurf Stellung. Im US-Fernsehen ist zu sehen, wie sie auf einem Parkplatz vor dem Mannschaftsbus steht, im dunkelblauen „USA“-Trainingsanzug mit weißen Sternen auf der Brust. Drei silberne Ketten um den Hals, eine verspiegelte Sonnenbrille im Gesicht. Megan Rapinoe sagt, sie sei sogar „extrem amerikanisch“. Vielleicht seien einige Menschen nicht einverstanden mit ihren Aussagen und Handlungen, aber man könne über alles reden. „Ich weiß, ich bin nicht perfekt“, sagt sie. „Aber ich denke, ich stehe für Ehrlichkeit und Wahrheit und dafür, ein Gespräch führen zu wollen.“

Die USA, sagt sie, seien ein großartiges und wunderbares Land, sie schätze sich glücklich, dort leben zu dürfen. „Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht verbessern können. Dass wir nicht danach streben sollten, uns zu verbessern.“ Nach einem Tor bei der Weltmeisterschaft 2011 rannte Rapinoe zu einem der Außenmikrofone an der Seitenlinie und sang die ersten Worte des Refrains von Bruce Springsteens „Born in the USA“ hinein. Den Olympiasieg 2012 in London feierte sie mit der amerikanischen Flagge um die Schultern.

Es ist gut möglich, dass sich Megan Rapinoe am Sonntag erneut in die Fahne mit den Sternen und Streifen hüllen wird, in das WM-Endspiel gehen die Amerikanerinnen als große Favoritinnen. Angesichts der US-Dominanz erscheint die Frage, ob Rapinoe spielen kann und wie sie sich auf dem Platz verhält, fast wichtiger als alle sportlichen Aspekte. Das weiß auch Jill Ellis, die Trainerin der USA. „Wir denken nur an eines: Wir wollen den Titel gewinnen“, sagt Ellis. Alles andere sei ihr egal – auch und gerade die Ablenkung, die das Thema Rapinoe erzeugt. Die Spielerin überstrahlt ihr Team aber längst.

Sichtbar. Megan Rapinoe ist auch in den USA eine große Nummer. Foto: Timothy Clary/AFP

Unter den vielen Individualistinnen im US-Team, die alle mit einem gesunden Egoismus ausgestattet sind, gilt Rapinoe als jene mit dem größten Selbstbewusstsein. 2012 outet sie sich homosexuell – als erste aktive US-Fußballerin – und gibt ihre Beziehung zu einer australischen Spielerin bekannt. Später verlobt sie sich mit der Folk-Sängerin Sera Cahoone, seit 2016 ist sie mit der Profi-Basketballerin Sue Bird zusammen. Gemeinsam posierten sie nackt auf dem Cover des Magazins „Sports Illustrated“, als erstes gleichgeschlechtliches Paar.

Vor der WM verklagten die amerikanischen Spielerinnen den US-Fußballverband wegen Diskriminierung. Der Grund: Ihre männlichen Kollegen werden deutlich besser bezahlt, dabei sind sie viel weniger erfolgreich. Rapinoe sagte, sie sehe es als ihre Pflicht, für ihre Überzeugungen zu kämpfen – „für künftige US-Spielerinnen, für Fußballerinnen weltweit – und ehrlich gesagt auch für Frauen weltweit“. Megan Rapinoe will auch deshalb im Endspiel unbedingt auflaufen. Am Samstag meldete sie sich fit. Alles andere als ihr Mitwirken wäre auch ein eher mattes Ende dieser WM, ein irgendwie unvollendetes für den gesamten Frauenfußball.

US-Präsident sendet niederrangige Delegation

Donald Trump hat angekündigt, er werde die gesamte amerikanische Mannschaft, ob mit oder ohne WM-Titel, nach Washington einladen. Die demokratischen Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez sprach eine Art Gegeneinladung aus, ins Repräsentantenhaus. Rapinoe antwortete sofort per Twitter: „consider it done“, abgemacht. Der Linken-Jungstar Ocasio-Cortez passt auch viel besser zu Rapinoes Engagement gegen Rassismus und Homophobie. Trump und seine Nähe zu erzkonservativen Evangelikalen, von denen manche glauben, Homosexualität sei heilbar, muss ihr ein Graus sein.

Der US-Präsident reagiert auf seine Weise – und sendet eine niederrangige Delegation zum Endspiel. Angeführt wird die siebenköpfige, rein weibliche Gruppe von der stellvertretenden Handelsministerin Karen Dunn Kelley, eine eher wenigen Amerikanern bekannte Politikerin. Beim letzten Mal, vor vier Jahren, war das anders. Barack Obama schickte seinen Vizepräsidenten Joe Biden. Nach dem WM-Triumph besuchten die Fußballerinnen inklusive Rapinoe den damaligen Präsidenten.