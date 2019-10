Es lag ein angenehmer Duft über dem Geländes des Olympiaparks. Der stets kurzgehaltene Rasen der Trainingsfelder roch, der Regen hatte mal Pause, vereinzelt blinzelte die Sonne hervor. Noch die Montagseinheit hatte wegen einer Sturmwarnung in den Kraftraum verlegt werden müssen. Und auch sonst ist die Stimmung rund um Hertha BSC recht aufgeräumt.

Hinter dem Bundesligisten aus Westend liegen zwei Siege, die den Druck von Mannschaft, Trainer und Vereinsführung genommen und die aufgekommenen Zweifel erst einmal zerstreut haben. Zum Freitagabendspiel kommt Fortuna Düsseldorf ins Olympiastadion (20.30 Uhr), bei einem Sieg wäre der verkorkste Saisonstart einigermaßen korrigiert.

Preetz: Wir werden eine gute Leistung brauchen

„Wir wissen, dass im Fußball nicht so viel Selbstvertrauen bringt wie gewonnene Spiel“, sagte Michael Preetz. Hertha Manager selbst hat eine lange Spielerkarriere in den Knochen, hat Höhen und Tiefen erlebt. Er weiß aber auch um Wackeligkeit eines kleinen Zwischenhochs. „Wir haben zuletzt gegen die Fortuna keine glorreiche Bilanz. Wir werden ein richtig gute Leistung brauchen, um das dritte Spiel in Serie gewinnen zu können.“

Hinter Hertha liegen der Zittersieg gegen Paderborn und das vorzeigbare 4:0 beim 1. FC Köln. „Wir haben immer gesagt, dass wir den ersten Sieg erzwingen müssen“, fuhr Trainer Ante Covic aus. „Dann wollten wir spielerische Elemente einbringen, was in Köln geklappt hat. Nun wollen wir nachlegen und das gewonnene Selbstvertrauen mit in das kommende Spiel nehmen.“

In der vergangenen Spielzeit haben die Berliner beide Spiele gegen die Fortuna verloren, 1:4 im vorigen November in Düsseldorf, und dann in der Rückrunde im April 1:2 im Olympiastadion. Er wolle sich nicht lange in der Vergangenheit aufhalten, hatte Covic gesagt, aber er habe die beiden Spiele sich noch einmal angeschaut. Zwar habe es im Spielerkader einige Veränderungen gegeben bei den Düsseldorfern, aber Trainer Friedhelm Funkel sei der Gleiche. Deswegen seien die Fortunen ihrer Spielweise weitgehend treu geblieben. „Wir müssen aus den vergangenen Spieler lernen und diesmal bessere Lösungen finden“, sagte Covic. „Denn das Spiel ist ein sehr wichtiges für uns.“

Noch ist das Ergebnis wichtiger als das Wie

Wichtig wäre es auch, im Olympiastadion den eigenen Anhang mal wieder zu überzeugen, gerade auch fußballerisch. „Zu allererst geht es immer um drei Punkte“, sagte Preetz, „spielerische Fortschritte nehmen wir gerne, aber in dieser Phase geht es darum, zu punkten.“ Ganz ähnlich hörte sich auch der Trainer an, für den sich immer mehr eine stabile Achse in der Startelf herauskristallisiert. Innenverteidiger Dedryck Boyata und der zentrale Mittelfeldspieler Per Skjelbred haben die Defensive stabilisiert. Neben Boyata zeigt nun auch wieder Niklas Stark ansteigende Form. Für den formschwachen Ondrej Duda dürfte erneut Vladimir Darida den Vorzug auf der Spielmacherposition erhalten, der gegen Köln glänzte. „Das war ein Spiel, das die Fans und den Trainer mitreißt“, sagte der Tscheche, „es war wichtig, dass wir so ein Spiel gezeigt haben.“

Mehr zum Thema Wechselnder Erfolg bei Hertha BSC Ante Covic traf in Köln die richtigen Entscheidungen

Offen bleibt, ob Marvin Plattenhardt spielbereit ist. Das Spiel in Köln hatte der Linksverteidiger wegen einer Blessur am Sprunggelenk verpasst. Bei Herthas erstem Auswärtssieg in dieser Saison hatte ihn Maximilian Mittelstädt ordentlich vertreten. Am Mittwoch absolvierte Plattenhardt ein Belastungstraining individuell. „Wenn er am Donnerstag keine Reaktion zeigt, kann er spielen“, sagte Covic. Ein Risiko wolle er aber nicht eingehen.

Bis auf Arne Maier stehen Herthas Trainer für den Freitagabend alle Spieler zur Verfügung. „Wir wollen dominant auftreten und Tore erzielen“, sagte Covic. „Wir wollen vor heimischer Kulisse eine gute Performance abliefern.“