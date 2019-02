Gibt es etwas Verbindendes, das universell für den Liverpooler Fußball steht?



Liverpool stand immer für einen technisch guten Fußball. Das wollen die Leute immer noch sehen, die Fans sind sehr anspruchsvoll und haben ein sehr gutes Verständnis dafür, was ihnen auf dem Platz geboten wird. Man kann den Leuten da nichts vormachen. Die Liverpool-Mannschaften haben immer das Passspiel bevorzugt, und das ist auch heute noch so.

Wie hat Klopp das weiterentwickelt?



Er hat der Mannschaft natürlich sehr viel Tempo vermittelt, aber das Fußballspielen vergisst sie auch unter ihm nicht.

Überträgt sich die Aura des Klubs auch auf die heutige Weltauswahl in Liverpool?



Absolut. Auch zu meiner Zeit zwischen 1999 und 2006 waren ja viele ausländische Spieler im Kader. Du brauchst aber nicht lange, um zu merken, wie die Leute dort ticken und wie viel ihnen der Fußball bedeutet. Dann tust du alles, um die Fans glücklich zu machen. Dieser Virus Liverpool steckt alle an, die da mal gespielt haben. Ich bin wirklich stolz darauf, diese Chance damals bekommen zu haben.

Haben Sie sich dann auch mehr mit der Geschichte des Vereins beschäftigt?



Natürlich, das kommt mit den Jahren. Ich habe die Stadt und den Klub lieben gelernt und wollte immer mehr wissen. Die Leute erzählten mir viele Geschichten und ich habe viel gelesen. Das gehört selbstverständlich dazu. Wenn man sich heimisch fühlen will, befasst man sich immer mehr mit der Geschichte des Klubs und der Stadt. Ich hatte auch damals viel Kontakt mit ehemaligen Spielern.

Gibt es für Sie eine typische Liverpool-Anekdote, mit der Sie die Faszination Liverpool beschreiben könnten?



Da kann ich gar nicht eine besondere Begebenheit hervorheben. Das ist einfach schwer in Worte zu fassen. Die Stadt, der Verein, das Stadion – das fügt sich zu einem Mythos zusammen. Das muss man gesehen und erlebt haben.

Sie haben selbst zu besonderen Liverpool-Momenten beigetragen, wie dem legendären Champions-League-Finalsieg 2005 gegen Mailand in Istanbul.



Natürlich sprechen mich die Leute immer darauf an. Das ist eine schöne Sache, weil es der Höhepunkt meiner Karriere und auch einer der Höhepunkte des Vereins. Ich bin niemand, der in der Vergangenheit lebt und sich jeden Morgen die schönsten Finalszenen im Internet anschaut. Aber es ist natürlich ein wichtiger Teil der glorreichen Klubhistorie.

Sie haben in Istanbul trotz eines Ermüdungsbruchs in der Verlängerung noch bis zum Ende durchgehalten und dann noch den ersten Elfmeter verwandelt.



Zu dem Zeitpunkt, als ich mir den Ermüdungsbruch zugezogen hatte, wusste ich ja nicht um die Schwere der Verletzung. Das war fünf oder sechs Minuten vor Ende der Verlängerung und da war ich so voller Adrenalin, dass ich gar nicht daran gedacht hatte, vom Platz zu gehen – zumal wir auch schon dreimal gewechselt hatten. Als der Trainer mich dann gefragt hat, ob ich einen Elfmeter schießen will, gab es für mich auch gar keine Zweifel. Ich war einer der ältesten Spieler der Mannschaft, und deswegen war es meine Verpflichtung, den auch zu schießen.

Beim Sieg im FA-Cup-Finale 2006 haben Sie auch den ersten Elfmeter verwandelt. Hat Klopp für den Fall der Fälle schon für eine Sonderspielgenehmigung angefragt?



Er hat bereits sehr viele technisch versierte Spieler. Wenn es im Rückspiel zum Elfmeterschießen kommen sollte, wird Klopp bestimmt fünf Schützen finden.

Wird der Fangesang „Hamann, Hamann“, angelehnt an Gary Glitters „Come on, come on“ für Sie noch angestimmt im Stadion?



Das weiß ich gar nicht. Ich war schon eine Weile nicht mehr dort. Vielleicht höre ich ihn ja am Dienstagabend, wenn ich als Co-Kommentator von Sky in Anfield bin. Aber selbst zu meiner aktiven Zeit wurde das für mich nicht allzu oft angestimmt. Die größten Fan-Lieblinge waren eben die Offensivspieler, die wurden am meisten besungen.