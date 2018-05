Über Ingo Schiller flimmerten mächtige Zahlen. Herthas Finanzgeschäftsführer präsentierte am Montag für die abendliche Mitgliederversammlung jene Planzahlen, mit denen Berlins Fußball-Bundesligist die kommende Spielzeit 2018/2019 in Angriff nehmen wird. Hertha BSC geht von Erträgen von insgesamt 131,4 Millionen Euro aus, das ist erneut ein Rekordbudget für die Berliner. Für die gerade abgelaufene Spielzeit hatte Hertha noch mit 122,6 Millionen Euro geplant.

In seiner Planung geht der Verein von folgenden Prämissen aus, die sich in vier Bereiche teilen lassen. Demnach kalkuliert Hertha in der kommenden Saison nach 34 Spieltagen mit 45 Punkten, einem Zuschauerschnitt von 47 400, zwei Runden im DFB-Pokal sowie Platz sieben in der TV-Geldrangliste, den Hertha nach einem komplizierten Schlüssel für die kommende Saison sicher hat. Daraus resultiert auch der mit Abstand größte Einnahmeposten. Rund 65,6 Millionen Euro werden die Berliner aus der Fernsehvermarktung der Deutschen Fußball-Liga erhalten. Das sind noch einmal knapp fünf Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Schon diese Marke stellte für die Berliner einen Rekord dar. Die zweitgrößte Einnahmequelle resultiert aus den Bereichen Werbung, Sponsoring und Handel. Hier erlösen die Berliner knapp 34 Millionen Euro. „Auch das ist ein Rekord, und das ohne Prämien für die Europa League, die Sponsoren ja zahlen wie im Vorjahr“, sagte Schiller. In der kommenden Saison wird Hertha als Tabellenzehnter nicht international spielen, erhält aber im Handelsunternehmen Tedi einen neuen Brustsponsor, der künftig 7,5 Millionen Euro im Jahr zahlt. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr als der bisherige Hauptsponsor, der Wettanbieter bet-at- home.com.

Für ein neues Stadion braucht Hertha gewaltiges Kapital

Auf der Seite der Aufwendung sticht der Posten Personal mit insgesamt 59,1 Millionen Euro hervor. Davon entfallen 50,1 Millionen Euro auf den Bereich der Lizenzspieler, also der Fußballspieler mit Profivertrag. Damit wird Hertha in der kommenden Saison noch einmal drei Millionen Euro für sein kickendes Personal ausgeben. Die Berliner liegen damit im defensiven Mittelfeld der Ligakonkurrenz. Die zweit- und drittgrößten Ausgabeposten sind Sachaufwand (25,5 Millionen Euro) und Spielaufwand (21,9). Darin enthalten sind Ausgaben etwa für Stadionmiete, Heim- und Auswärtsspiele, Vereinszentrum und Verbandsabgaben.

Insgesamt sieht der Finanzplan für die kommende Spielzeit einen Gewinn von 400 000 Euro vor. Das wäre insofern bemerkenswert, als dass Hertha das operative Geschäft der vergangenen drei Spielzeiten mit jeweils einem Minus von durchschnittlich sieben Millionen Euro abschloss. Eher zurückhaltend sind in der Planung die Einnahmen und Ausgaben für Transfers berücksichtigt. Hertha rechnet mit Erträgen von acht Millionen Euro und Ausgaben von 4,3 Millionen. Wobei letzteres laut Schiller lediglich Transfernebenkosten berücksichtigen soll, also Zahlungen an Spielervermittler und -berater zum Beispiel.

„Die Gewinne werden wachsen“, sagte Schiller. In diesem und im nächsten Jahr investiert Hertha Geld in einen neues medizinisches Zentrum auf dem Gelände der Geschäftsstelle auf dem Olympiapark. Dennoch bleibt Hertha weiter offen für einen zweiten Investor. Im Januar 2014 war ein US-Finanzinvestor (KKR) bei Hertha eingestiegen und hatte für 20 Millionen Euro 9,7 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) erworben. Mit Blick auf den von Hertha angestrebten Stadionneubau brauchen die Berliner gewaltiges Kapital. „Die Rahmenbedingungen sind im deutschen Fußball sehr stabil, das schätzen potentielle Investoren“, sagte Schiller. Der 52-Jährige will am Abend den Vereinsmitgliedern die überarbeiteten Pläne für Herthas neue, reine Fußballarena vorstellen.