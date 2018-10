Vor dem Pokalspiel des FC Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg ist es am Mittwoch in Rostock zu Ausschreitungen gekommen. Bei einer Auseinandersetzung zweier kleinerer Gruppierungen von Fans beider Mannschaften wurde ein Warnschuss abgegeben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. 330 Nürnberger Fans wurden in Gewahrsam genommen, die Polizei notierte die Personalien.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren mehrere hundert Anhänger des 1. FC Nürnberg bereits am Vormittag und damit viele Stunden vor Spielbeginn mit Reisebussen in Rostock angekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei durchstreiften einzelne Gruppierungen die Gegend am Werftdreieck, trafen dabei auf FC Hansa-Fans und provozierten diese.

Der Polizei sei es jeweils gelungen, die aufeinander losgehenden Gruppierungen zu trennen. In einem Fall habe ein Beamter dabei einen Warnschuss abgegeben. Der Grund dafür war am Nachmittag noch nicht bekannt. Man müsse die Ermittlungen der Kriminalpolizei abwarten, sagte eine Sprecherin. Eine große Gruppe Nürnberger Fans sei in Gewahrsam genommen worden.

Zuletzt waren unter anderem Anhänger von Hertha BSC beim Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund negativ aufgefallen. Sie hatten sich mit der Polizei im Stadion eine Auseinandersetzung geliefert. (Tsp/dpa)