Es ist schon ein bisschen komisch. Genau eine Woche ist es jetzt schon her, dass Jürgen Klinsmann das seiner Meinung nach „spannendste Fußball-Projekt Europas“ auf einmal dröge genug fand, um einfach abzuhauen. Und trotzdem ist er wie ein gemeiner Geist immer noch allgegenwärtig. Jeden Tag ploppen neue Nachrichten zu ihm auf.

Wen er nicht alles holen wollte: Lukas Podolski und Mesut Özil und Julian Draxler und Mario Götze und Emre Can und seinen Sohn Jonathan. Welche Deals Hertha nun durch seine Flucht alles verpasst haben soll: Mit Tesla und mit Amazon und mit Facebook. Was davon stimmt, lässt im Nachhinein schwer überprüfen. Aber da Investor Lars Windhorst angedeutet hat, dass der Name Klinsmann einige Interessenten angelockt hätte, wird schon etwas dran sein.

Auf einmal treten alle gegen Klinsmann nach

Die Frage ist doch aber, warum sich man sich bemüßigt sieht, das es alles noch mal herauszukramen. Jetzt, da alles vorbei ist – und niemand nach der Aktion an einen Weg zurück glaubt. Nicht nach Berlin. Nicht nach Deutschland. Das Merkwüdige daran: Quasi niemand hat versucht, Klinsmanns skurrilen Abgang zu verteidigen oder versucht, ihn zu verstehen.

Alte Weggefährten haben sie vielmehr zum Anlass kramen noch einmal die alten Geschichten herzuholen, als wollten sie beweisen, dass der Coach wirklich unzulänglich und realitätsfremd ist. Wie krude er sich damals als Nationaltrainer benommen hat. Wie absurd es bei den Bayern gelaufen war. Wie blöd die Trennung vom US-Nationalteam zustande kam. Undsoweiterundsofort.

So wirkt es ein bisschen so, als würden alle ein Gesicht für bedeutender halten als das gesamte Projekt. Aber wieso soll Hertha nicht auch ohne Klinsmann – der noch keinen nachhaltigen Nachweis erbracht hat, ein guter Klubtrainer zu sein – groß werden können? Ist ein Bundesligist weniger unterstützenswert, wenn er sich mit einem anderen Trainer weiterentwickelt?

Investor Lars Windhorst hat gesagt, dass Klinsmann es bestimmt schon bereue, einfach so hingeschmissen zu haben. Legt man die seither getätigten Aussagen und Wortmeldungen zugrunde, ist das wahrscheinlicher als umgekehrt. Denn dass Hertha Jürgen Klinsmanns Weggang wirklich sehr bedauert, kann man sich nach so einer egoistischen Handlung nur schwer vorstellen.