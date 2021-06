Kurz vor dem Anpfiff des ersten EM-Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich staunten die Fans im Stadion und vor den TV-Geräten nicht schlecht. Ein Mann flog mit einem Motorgleitschirm in die Münchener Arena.

Der gelbe Fallschirm war unschwer zu übersehen. Auf dem Schirm war die Botschaft "Kick out oil" zu lesen und das Logo der Umweltaktivisten von Greenpeace.

Der Mann schwebte zunächst über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Der Flug verlief jedoch nicht so glimpflich wie der Pilot es sich wohl vorgestellt hatte.

Noch auf Höhe der oberen Ränge geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und schlug unsanft auf dem Rasen auf. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt.

Informationen der ARD-"Sportschau" zufolge sei bei der Landung einiges an Technik rasiert und eine Beleuchterin verletzt worden, die von mehreren Sanitätern versorgt werde.

Greenpeace äußerte sich schon wenige Minute nach der Aktion via Twitter. Dabei wurde deutlich, dass der Adressat des Slogans der deutsche Automobilhersteller Volkswagen ist. "Hey @volkswagen, time to kick out oil!", schreibt Greenpeace. Und danach, ins Deutsche übersetzt, weiter bezogen auf die EM-Partie: "Greenpeace-Aktivisten protestieren gegen den Sponsor des Spiels und fordern: Hört auf, klimaschädliche Diesel- und Benzin-Autos zu verkaufen." (Tsp, dpa)