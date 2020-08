Wer an Max Kruse und Berlin denkt, der wird sich ein Schmunzeln nicht verkneifen können. Im Oktober 2015 verlor der heute 32-Jährige nach einer Pokernacht mal eben 75.000 Euro in einem Berliner Taxi. Ein halbes Jahr später wurde er beim Feiern im Club „Avenue" in Mitte von einer Bild-Reporterin fotografiert.

Tagesspiegel | Jörg Leopold