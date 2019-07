Der FC Bayern hat sein letztes Testspiel vor dem Supercup verloren. Die Münchner unterlagen im Finale des Audi-Cups dem Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur am Mittwoch mit 5:6 (2:2, 0:1) im Elfmeterschießen. Die Treffer von Neuzugang Fiete Arp (61. Minute) und Alphonso Davies (81.) reichten dem deutschen Fußball-Rekordmeister nicht zum Sieg. Die Tore für die Engländer erzielten vor 67.500 Zuschauern Erik Lamela (19.) und Christian Eriksen (59.). Im Elfmeterschießen verschoss Jérôme Boateng entscheidend, nachdem zuvor auch schon David Alaba vergeben hatte.

Bayerns Trainer Niko Kovac hatte den Großteil seiner Stammspieler zunächst auf die Bank gesetzt und mit fünf Jugendspielern begonnen. "Die Jungen haben es sehr gut gemacht", sagte Torhüter Sven Ulreich, der in der zweiten Halbzeit und im Elfmeterschießen im Tor gestanden hatte. Mit Blick auf den Supercup gegen den großen Rivalen Borussia Dortmund und die anstehende Saison sagte er: "Wir sind gut vorbereitet."

Kingsley Coman musste verletzt raus

Eine Schrecksekunde erlebten die Münchner in der Schlussphase, als der eingewechselte Kingsley Coman bei einem Zweikampf am Knie getroffen wurde, vor Schmerzen aufschrie und nicht mehr weiterspielen konnte. Ob sich der Franzose dabei schlimmer verletzte, war zunächst unklar.

Bayern verpasste bei dem alle zwei Jahre ausgetragenen Viererturnier seinen vierten Sieg und einen Erfolg bei der Generalprobe für das erste Pflichtspiel der Saison. Am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) gastieren die Münchner zum Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund. Am Nachmittag hatte Real Madrid ein unterhaltsames Spiel um Platz drei gegen Fenerbahçe Istanbul mit 5:3 gewonnen und den ersten Erfolg in einer bislang enttäuschenden Saisonvorbereitung gefeiert. (dpa)