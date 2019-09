Der Hamburger SV tat, was der Hamburger SV tun musste. Der Fußball-Zweitligist ließ sich durch die Anschuldigungen gegen Spieler Bakery Jatta, der Berichten zufolge unter gefälschter Identität in Deutschland leben sollte, nie aus der Ruhe bringen. Dadurch, dass der HSV einfach nur menschlich blieb, sich nicht durch Gerüchte und eine Medienkampagne verrückt machen ließ, statuierte er ein Exempel. Ein Exempel, dass in dieser Art und Weise beispiellos ist im deutschen Sport. Mit eben dieser Ruhe und Gelassenheit, mit der sich der ehemalige Bundesliga-Dino diesen Namen im Nachhinein verdient, kann sich der Fußballklub nun wieder aufs Sportliche konzentrieren. Und Bakery Jatta?

Hat nie etwas anderes getan. Er wartete bis Donnerstag – ein paar Tage nach der Verkündung des Hamburger Behörden, dass die Ermittlungen eingestellt wurden – und äußerte sich, indem er über Instagram eine Liebeserklärung an den HSV, seine „Familie“, richtete. So schwer es ihm auch fiel, in dieser Zeit Fußball zu spielen. In einer Zeit, in der seine Existenz in Deutschland auf dem Spiel zu stehen schien. In einer Zeit, in der er von gegnerischen Fans – wie beim Auswärtsspiel in Karlsruhe – mit fiesen Schmähungen bedacht wurde. Ein aller Voraussicht nach 21-jähriger Mann sollte einen solchen Spießrutenlauf nicht erleben müssen. Und musste es doch. Mit einer, zumindest von außen betrachtet, ähnlichen Ruhe und Gelassenheit wie der HSV.

Mehr zum Thema HSV-Profi bricht sein Schweigen Jatta spricht von „Hexenjagd“ und dankt Unterstützern

Während Diskussionen sich überschlugen, Jatta ganze Zeitungsseiten und Talksendungen gewidmet wurden, hielt er außerhalb des Fußballplatzes die Füße still und nahm bewusst bis jetzt nicht aktiv daran teil. Weil er wusste, was folgen wird: Seine juristische wie mediale Freisprechung. Am Donnerstag hat er die Kampagne gegen ihn mit seinem Statement gekontert und womöglich endgültig beendet. Es war das letzte Puzzlestück, damit Bakery Jatta weiterhin und wieder mit vollem Fokus Fußball spielen kann. Dabei tat Jatta beim Hamburger SV immer das, was Jatta tun musste. Und darf es weiterhin tun.