Der ehemalige Trainer von Tennis Borussia Berlin, Dennis Kutrieb, betreut künftig den englischen Fünftligisten Ebbsfleet United. Das teilte der Klub aus der National League am Dienstag mit. Wann der 40-Jährige mit seinem neuen Team Spiele bestreiten wird, ist wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise allerdings noch unklar.

Kutrieb hatte im Mai angekündigt, dass er seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag bei den Veilchen in Berlin nicht verlängern wird. In der NOFV Oberliga Nord rangiert TeBe in der abgebrochenen Saison auf dem Spitzenrang.

Kutrieb spielte als Profi unter anderem für TeBe, BFC Dynamo, Rot-Weiß Oberhausen und den Ludwigsfelder FC. Von seinem neuen südöstlich von London gelegenen Arbeitgeber wurde er bei der Vorstellung in direkte Linie zu anderen deutschen Trainern im englischen Fußball wie Jürgen Klopp, Daniel Farke, David Wagner oder Uwe Rösler gesetzt. (dpa)