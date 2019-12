Der Pay-TV Sky verliert die Senderechte an der Champions League. Das bestätigte Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland, der „Bild-Zeitung“. Demnach teilen sich Dazn und Amazon Prime die Live-Sendezeiten ab der Saison 2021/22.

Für die Fußballfans in Deutschland gibt es zudem eine gute Nachricht: Das ZDF wird das Endspiel parallel zu Dazn übertragen. Zudem schafft der öffentlich-rechtliche Sender die neue Sendung „Champions-League-Sportstudio“ am Mittwochabend, in der er Zusammenfassungen aller Spiele zeigen darf.

Das läuft derzeit auf Sky

Alle Samstagspiele der Bundesliga

Die Sonntagspiele der Bundesliga um 15.30 und 18 Uhr

Ausgewählte Champions-League-Spiele

Das läuft derzeit auf Dazn

Das Freitagabendspiel der Bundesliga

Die fünf Sonntagspiele der Bundesliga pro Saison um 13.30 Uhr

Die fünf Montagspiele der Bundesliga pro Saison um 20.30 Uhr

Ausgewählte Champions-League- und Europa-League-Spiele

In dem Bericht der „Bild“ wird Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland, mit folgenden Worten zitiert: „Im gerade abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren konnten wir uns nach rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der Uefa nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Bis zum letzten Moment des Prozesses haben wir uns intensiv um die Verlängerung der Uefa Champions League Rechte über den Sommer 2021 hinaus bemüht. Wir haben eine ökonomisch klare und verantwortungsbewusste Sicht auf den Wert von Sportrechten. Auch im Sinne unserer Kunden waren wir aber nicht bereit, über den hohen Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinaus zu gehen.“

Bereits am Dienstag hatte Amazon Prime gemeldet, sich ab der Saison 2021/22 die Dienstagspiele der Champions Leauge gesichert zu haben. Unklar blieb, was aus den Mittwochterminen würde. „Wir freuen uns auf die Uefa Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt“, sagte Alex Green, der Geschäftsführer von Prime Video Sport Europa.

Bislang taucht Amazon als Streamingdienst von Fußballspielen nur im Audiobereich auf. Auf Amazon Music werden alle Bundesliga-Spiele kommentiert gestreamt – kostenlos abrufbar. Als Wettbewerber macht Amazon nun Sky und Dazn erheblich Konkurrenz. Die Frist der Ausschreibung durch die Europäische Fußball-Union für die kommende Rechteperiode (2021/22 bis 2023/24) war Anfang Dezember abgelaufen. (Tsp)