Wegen der ungeklärten Situation um HSV-Spieler Bakery Jatta hat nach dem 1. FC Nürnberg auch der Fußball-Zweitligist VfL Bochum Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den Hamburger SV eingelegt. Man tue dies „zur Fristwahrung und in Wahrnehmung seiner Verantwortung für die Mannschaft und das Vereinswohl“, teilte der Verein mit. Bochum hatte am Freitag mit 0:1 in Hamburg verloren, Jatta spielte durch. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte daraufhin mit, das zuständige DFB-Sportgericht werde den HSV „nunmehr anschreiben und um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen bitten. Das Gremium wird dann zu gegebener Zeit über den Einspruch zu befinden haben“.

Die Westfalen schrieben, der Einspruch erfolge „im Hinblick auf die nach wie vor ungeklärte Situation um die Spielberechtigung des HSV-Spielers Jatta, wie sie sich aus den Medienberichten darstellt“. Vor zwei Wochen hatte auch Nürnberg Einspruch gegen die Wertung der 0:4-Heimniederlage eingelegt.

„An unserer Haltung und unserer Position hat sich durch Bochums Einspruch nichts geändert“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. „Wir stehen weiterhin voll und ganz hinter unserem Spieler und Mitmenschen Bakery Jatta.“ Mit seiner Aussage vor dem DFB-Kontrollausschuss habe Jatta dazu beigetragen, „schnellstmöglich für Klarheit in der Angelegenheit zu sorgen“.

Laut eines Berichts der „Sport Bild“ soll es Zweifel an der Identität des Offensivspielers aus Gambia geben. Jatta war 2015 nach Deutschland geflüchtet und lebte zunächst in der Nähe von Bremen. Seit 2016 ist der Stürmer beim HSV. Nach Angaben der „Sport Bild“ könnte Jatta einen anderen Namen haben und älter als von ihm angeben sein. Der Deutsche Fußball-Bund hatte nach einer Anhörung in der Vorwoche die Spielberechtigung Jattas als gültig erklärt. Wegen der Berichterstattung nahmen HSV-Trainer Dieter Hecking und Boldt am Montagabend trotz Einladung nicht an der Veranstaltung „Sport Bild Award“ in Hamburg teil. (dpa)