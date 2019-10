So etwas hat es in der 100-jährigen Geschichte des Berliner Fußball-Verbands (BFV) noch nicht gegeben. An diesem Wochenende werden auf den Berliner Fußball-Amateurplätzen keine Punktspiele stattfinden können. Der Schiedsrichterausschuss hat am Freitagvormittag das BFV-Präsidium darüber informiert, dass die Schiedsrichter in einen Ausstand treten und von ihren Spielen abgesetzt werden. Dies bestätigte Berlins Schiedsrichter-Chef Jörg Wehling gegenüber dem Tagesspiegel. Es betrifft alle Spiele unterhalb der Oberliga.

„Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen gegen die Gewalt“, sagt Wehling. „Denn die Gewalt auf den Plätzen ist gegenüber der Vorsaison gestiegen. Bereits nach wenigen Spieltagen gab es 109 Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung. In 53 Fällen waren Schiedsrichter die Opfer. Das sind alarmierende Zahlen, hier ist Handlungsbedarf gefordert und ein deutliches Stopp-Zeichen zu setzen.“