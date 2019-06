Der frühere Uefa-Präsident Michel Platini ist laut einem Agenturbericht von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Hintergrund sei eine Ermittlung zu der umstrittenen WM-Vergabe nach Katar, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Justiz-Quellen. Die zuständige Staatsanwaltschaft war zunächst nicht für eine Bestätigung zu erreichen.

Platini, 63, befinde sich in einer Polizeistation in Nanterre (bei Paris), wo er offenbar befragt werden soll. Die WM-Vergabe an Katar erfolgte im Jahr 2010, von den 24 beteiligten Fifa-Exekutiv-Mitgliedern, darunter auch Platini, sind 16 zurückgetreten, wurden suspendiert oder stehen unter Beobachtung.

Mehr zum Thema Liebesgrüße aus Moskau Das Ende der Märchenonkel

Die Europäische Fußball-Union Uefa führte Platini von 2007 bis 2015 als Präsident an - bis ihn die Ethikkommission des Weltverbands Fifa suspendierte. 2016 trat er schließlich von seinem Amt zurück. Weil der frühere französische Weltklasse-Spieler vom ehemaligen Fifa-Präsidenten Joseph S. Blatter zwei Millionen Schweizer Franken für angebliche Beratertätigkeiten erhalten hatte, wurde er bis Oktober 2019 gesperrt. Die Mittel sollen als Schmiergelder für die Wiederwahl Blatters als Fifa-Präsident im Jahr 2011 gedient haben. Laut Blatter und Platini handelte es sich um eine verspätete Honorarzahlung für Platinis Fifa-Arbeit in den Jahren 1998 bis 2002. (Tsp/dpa)