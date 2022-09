Wenn das Brandenburger Tor einläuft Lieber schrill als schnell

Seine Vorbereitung auf den Berlin Marathon hat Thorsten Stohldreier zum großen Teil in die späten Abendstunden gelegt. Aus gutem Grund, wie er findet. „Ich habe Angst gehabt, dass die mich einsperren, wenn mich die Leute so sehen“, sagt er und lacht. „Daher habe ich das nur im Dunkeln ausprobiert hier in Hamburg.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden