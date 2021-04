Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Berliner siegten am Ostersonntag vor leeren Rängen in Bonn mit 80:75 (37:42). Damit festigten sie ihren zweiten Tabellenplatz, vier Zähler hinter Tabellenführer Ludwigsburg. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 17 und Peyton Siva mit 15 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste erneut auf den verletzten Nationalspieler Maodo Lo verzichten, zudem bekam der zuletzt müde wirkende Simone Fontecchio eine Verschnaufpause. Doch die Berliner fanden zunächst gar nicht statt. In der Defensive fehlte der Zugriff, vorne gelang kaum etwas. Erst nach knapp vier Minuten erzielte Peyton Siva die ersten Zähler per Freiwurf. Doch danach lagen sie schon 2:16 zurück.

Aber Alba kämpfte sich anschließend wieder heran, ging zu Beginn des zweiten Viertels dann erstmalig in Führung (23:22). Doch die blieb nur von kurzer Dauer. Zu viele Distanzwürfe verfehlten in dieser Phase ihr Ziel während Bonn wieder einfacher zu Zählern kam. So ging es mit einem Fünf-Tore-Rückstand in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie deutlich ausgeglichener und die Führung wechselte hin und her. Alba kämpfte zunehmend gegen die Müdigkeit, es war bereits die 15. Partie seit März. Bonn hatte im gleichen Zeitraum nur sieben Partien absolviert. Doch im Schlussviertel fanden sie wieder die nötige Energie, ließen defensiv nur noch wenig zu und konnten sich entscheidend absetzen. (dpa)