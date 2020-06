Fischer: Hoffenheim-Spiel war ein Weckruf

Am letzten Bundesliga-Spieltag geht es für den 1. FC Union Berlin um nichts mehr. Das Saisonziel Klassenerhalt ist schon erreicht worden, und gegen Düsseldorf ist man nur noch Zünglein an der Waage im Abstiegs-Zweikampf zwischen Fortuna und Werder Bremen.



Trotzdem habe die Mannschaft nach der 0:4 bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag etwas gut zu machen, sagt Trainer Urs Fischer heute im Vereinsfernsehen. Das es nach dem Klassenerhalt einen Spannungsabfall gab sei zwar "menschlich normal", aber: "Das Spiel in Hoffenheim war ein Weckruf. So willst Du eine so tolle Saison nicht beenden".