Wie sicher ist die Fußball-EM? YouTuber schleicht sich beim Eröffnungsspiel als Maskottchen ins Stadion

Der YouTuber Marvin Wildhage hat sich beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in München als Maskottchen verkleidet ins Stadion eingeschlichen. Das Bärenkostüm hatte er für 3200 Euro in China bestellt, mit Versand sogar 5000, wie er in seinem Video berichtet. Es war eine Nachbildung des Originalmaskottchens „Albärt“ der EM.

„Den ganzen Tag schwitzen und 5000 Euro für dieses Kostüm ausgeben, aber dafür stehe ich direkt am Spielfeldrand“, sagt der 27-Jährige bei Youtube. Im Video schildert er, was alles nötig war, um durch die Sicherheitskontrollen zu kommen.

Die UEFA bestätigte am Montag, dass es beim 5:1 der Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag in der Münchner Arena „einen Vorfall mit einem gefälschten Maskottchen-Kostüm gegeben“ habe. Drei Personen hätten sich unberechtigt Zugang zum Stadion verschafft.

„Die UEFA hat die Situation ausgewertet und die notwendigen organisatorischen Maßnahmen eingeleitet“, teilte der Dachverband mit, ohne Details zu nennen. Es gebe laufende Verfahren der Ermittlungsbehörden.

Mitarbeiter posteten Ausweise bei Instagram

Weil Maskottchen immer von einer Person begleitet werden, hatte Wildhage einen Freund mit ins Stadion genommen. Dazu brauchten sie Arbeitsausweise. Die UEFA-Schlüsselbänder dafür habe er bei einem Fanshop gekauft. Schon Tage vor dem EM-Start hätten zudem viele Mitarbeiter bei Instagram Fotos von sich mit ihrem Ausweis gepostet, inklusive QR-Code und den ganzen Angaben. „Doof für die UEFA, gut für mich“, sagt der YouTuber in seinem Video.

Zudem schleuste Wildhage einen seiner Mitarbeiter als Helfer bei der Vorbereitung der Eröffnungszeremonie ein. Der habe sich ganz normal um einen Job bei der UEFA beworben, um mit 80 anderen Leuten einen Teppich in das Stadion zu tragen. Dabei konnte sich dieser umschauen und in Erfahrung bringen, welchen Eingang das Maskottchen benutzt.

Mit gefälschten Mitarbeiter- und Parkausweisen kamen der YouTuber und sein Freund schließlich durch die Sicherheitskontrollen in die Münchner Allianzarena, wo das EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland stattfand.

Wie im Video zu sehen ist, tanzte Wildhage als falscher Bär bei der Eröffnungsfeier und begrüßte Mario Gómez am Spielfeldrand. Erst während einer Pause wurde eine Mitarbeiterin der UEFA misstrauisch und Ordner führten den YouTuber aus dem Stadion zur Polizei.

Youtuber mit Stadionverbot belegt

Der Vorfall wirft Fragen über die Sicherheit in den Stadien der Fußball-EM auf. Dass es dabei noch Verbesserungsbedarf gibt, darauf habe Wildhage mit seiner Aktion aufmerksam machen wollen, wie er im Video sagt. Als Konsequenz musste er am Ende einige Stunden in einer Zelle verbringen. Dazu habe die UEFA ihn in einem Schreiben darauf hingewiesen, mit aller Entschlossenheit gegen die Veröffentlichung eines Videos vorgehen zu wollen. Zudem wurde er mit einem Stadionverbot belegt.

Davon ließ sich der YouTuber nicht einschüchtern und veröffentlichte das Video trotzdem – mit Erfolg. In den ersten 19 Stunden nach der Veröffentlichung wurde es bereits 775.033 mal angesehen.

Wildhage hatte sich bereits beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft vor dem Turnier in Jena eingeschleust. Er stand kurzzeitig - ausgerüstet mit Trainingskleidung - am Rande des Rasens, wo die Profis gerade Passübungen machten. Nach der Aktion ließ er sich von einem DFB-Mitarbeiter auf die Ränge begleiten. Dort wurde er von jungen Zuschauern erkannt und um Autogramme gebeten. (juw)