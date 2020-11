„Stay at Home“ heißt der große Appell, der das aktuelle Jahr mit all seinen Folgen für den Alltag auf drei Wörter komprimiert. „Bleibt zuhause und vermeidet soziale Kontakte“ – in der aktuellen Situation gefährdet ausgerechnet das, was in der Vergangenheit gesund hielt: Raus gehen, unter Menschen sein und zusammen Sport treiben.

Prof. Dr. Jens Kleinert leitet die „Abteilung Gesundheit & Sozialpsychologie“ am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln und erforscht den Zusammenhang von Sport und psychischer Gesundheit. Diesen Winter macht er sich Sorgen, dass viele Menschen so inaktiv leben werden wie noch nie.

„Die Gefahr, besteht vor allem bei denen, die vorher schon nicht besonders aktiv waren“, sagt Kleinert „Die Menschen, die es am nötigsten hätten, leiden am meisten unter den Maßnahmen.“ Da man zur Zeit sowieso schon nicht mehr so viel rausgehen kann, ist der Wegfall von Sport besonders problematisch.

Dabei könnte Bewegung laut Kleinert gerade jetzt helfen, mit der schwierigen Situation umzugehen. „Sport hat einen sehr großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Seine ausgleichende und vor allem erholende Funktion wurde in unzähligen wissenschaftlichen Studien belegt und wäre für viele Menschen, die durch die Pandemie Sorgen und Zukunftsängste haben, gerade jetzt wichtiger denn je.“

Es gibt viele Innovative Ideen

Da aufgrund der aktuellen Fallzahlen nicht erwarten werden kann, dass sich die Situation schnell verbessern wird, muss die sportliche Aktivität an die Begebenheiten angepasst werden. Aber was kann man tun, wenn die Fitnessstudios geschlossen bleiben und die Sportvereine kein Training anbieten?

„Da ist Einfallsreichtum gefragt“, sagt Kleinert. „Zum Sporttreiben braucht man im Notfall weder Geräte noch Sportstätten. Eine feste Zeit im Alltag und ein bisschen Platz vor dem offenen Fenster reichen schon, um beispielsweise eine Sporteinheit auf Youtube nachzumachen.“

Meist ist es aber sowieso nicht der mangelnde Platz, der die Leute am Sport hindert – und Zeit haben viele seit dem Lockdown sogar mehr als zuvor. Die viel größere Herausforderung ist die Überwindung. Die Kraft, sich zuhause aufzuraffen und die neugewonnen Freiräume im Homeoffice dann auch wirklich mit Bewegung zu füllen. Deswegen rät Kleinert, sich Verbündete für die kommenden Wochen zu suchen.

Bei der Motivation können neben einem festen Sportplan auch Freunde, Familie oder der Partner helfen. „Soziale Unterstützung ist in diesem Winter unersetzlich. Man braucht jemanden, der einen dazu aufmuntert, Sport zu treiben und im besten Fall sogar mitmacht“, sagt Kleinert. Sollte sich die Suche nach einem Sportpartner schwierig gestalten, kann laut Kleinert schon das sich gegenseitige Mitteilen von geplanter sportlicher Aktivität helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden. „Wenn ich meinem Partner morgens erzähle, dass ich heute Nachmittag joggen gehe, fällt es mir schwerer auf der Couch hängen zu bleiben, als wenn ich das mit mir alleine ausmache.“

Wer zuhause keine Anregung findet, kann sich in den sozialen Netzwerken nach Gleichgesinnten umschauen. „Dort gibt es mit Workouts über Skype oder Online-Yogakursen viele innovative Ideen, um gemeinsam aktiv zu sein“, erzählt Kleinert. Die schwierige Situation wird so zur Chance, Sportmöglichkeiten zu finden, die vielen zu normalen Zeiten nicht in den Sinn gekommen wären – vor allem zuhause.

Trotz der vielen neuen Möglichkeiten, gemeinsam Sport zu machen ohne physisch beieinander zu sein, glaubt Kleinert nicht, dass die Pandemie, die Art, wie wir Sport treiben, nachhaltig verändern kann. „Es wird nicht das ersetzen, was Sport in seinem sozialen Kern ausmacht. Das leibhaftige Zusammensein, sich zu spüren und in Kontakt zu kommen.“

Wenn das Virus eingedämmt und die Maßnahmen wieder aufgehoben sind, wird man sich vermutlich schnell wieder an die alte Nähe gewöhnen. Die Menschen werden wieder ins Freie gehen und Sport mit all seinen Facetten ausüben, die ihn so wertvoll machen.

Solange das nicht geht, muss man Alternativen finden, die sportliches Beisammensein trotz Social Distancing ermöglichen, kreativ sein und sich gegenseitig helfen. „Denn diese Herausforderung“, sagt Kleinert „bewältigen wir nur gemeinsam“.