Das bringt der heutige Tag in Wimbledon

Mit Jan-Lennard Struff und Julia Görges haben es in London nur zwei deutsche Tennisprofis im Einzel in die dritte Runde geschafft. Beide spielen aber erst morgen wieder. Deutsche Beteiligung gibt es im Hauptfeld von Wimbledon am Freitag aber trotzdem - im Doppel und Mixed.

Die deutschen French-Open-Sieger im Doppel, Kevin Krawietz und Andreas Mies, spielen heute jeweils ihre Erstrunden-Matches im Mixed. Mit Spannung erwartet wird vor allem das Match von Mies mit seiner chilenischen Partnerin Alexa Guarachi gegen Andy Murray und Serena Williams. Krawietz spielt an der Seite seiner US-amerikanischen Partnerin Sabrina Santamaria und auch Laura Siegemund ist im Mixed am Start, gemeinsam mit ihrem neuseeländischen Partner Artem Sitak.

Im Frauen-Doppel ruhen die deutschen Hoffnugnen heute auf Anna-Lena Grönefeld, die mit ihrer niederländischen Partnerin Demi Schuurs an Position acht gesetzt ist. Sie spielen bereits die zweite Runde. Ebenso wie Tim Pütz im Männer-Doppel an der Seite seines erfahrenen schwedischen Partners Robert Lindstedt. Sie spielen wiederum gegen das an Position acht gesetzte Duo. Keine leichte Aufgabe.

Im Einzel sind die Augen auf Novak Djokovic (gegen den Polen Hubert Hurkacz) und den 15-jährigen Shootingstar Cori Gauff (gegen die Slowenin Polona Hercog) gerichtet.