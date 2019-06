Montag auf Court No. 1 - und sonst

Dem zweitgrößten Platz jetzt auch mit Dach, auf dem sogar Blumen an der Wand wachsen, spielt am Montag Alexander Zverev sein erstes Match gegen Jiri Vesely, so um 16 Uhr deutscher Zeit. Davor steht Philipp Kohlschreiber auf dem Centre Court vor der nahezu unlösbaren Aufgabe gegen Novak Djokovic. Das und mehr dann natürlich auch bei uns im Blog.