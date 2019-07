Taxi, bitte (11, 12)

Ich habe heute wieder zwei Taxifahrten in einem Blogpost. Aber es lohnt sich hoffentlich. Gestern fuhr ich am späten Abend mit einem chinesischen Kollegen zurück zum Bahnhof. Für ihn ist das 25. Grand-Slam-Turnier, am Sonntag ist er also zum 25. Mal bei einem Männerfinale - und damit gleichauf mit Novak Djokovic. In China ist Tennis derzeit nicht ganz so groß, wie es zu Zeiten von Li Na mal war, aber "es kommt wieder", meinte der Kollege. 65 Millionen Menschen hätten in der Spitze die Übertragungen aus Paris von den French Open gesehen. Klingt viel, ist es angesichts der Menschenmassen in China aber gar nicht. Wenn Tischtennis läuft, seien es 160 Millionen, selbst beim Snooker schalten mehr Chinesen ein. Ein bisschen verwundert war der Mann aus Peking dann aber schon, dass Tennis in Deutschland gerade so einen schweren Stand hat. "Ihr habe doch Kerber und Zverev?", fragte er verwundert. Da konnte ich nur mit den Schultern zucken.

Eben bin ich mit vier sehr freundlichen Engländern zur Anlage gefahren. Natürlich war das große Duell zwischen Federer und Nadal noch Thema. Wobei alle mit mir der Meinung waren: Es hätte einen fünften Satz verdient gehabt und vielleicht auch gebraucht, um es zu einem wirklich legendären Spiel werden zu lassen. Andererseits, sagte eine Frau: "Wer weiß, ob beide hier noch einmal aufeinander treffen..."