Stewards, open the gates please!

Es kann losgehen in Wimbledon, die Sonne strahlt und die Massen strömen in Richtung der Courts. Gute Stimmung auch unterwegs, ich fuhr mit vier Engländern im Taxi zur Anlage - das macht man hier so, denn gemeinsam ist's günstiger. Und die Leute sind sehr erwartungsfroh. Der Liebling der Frauen ist in diesem Jahr wieder mal Roger Federer. Der spielt allerdings nicht heute. Man fährt ohnehin einfach so auf die Anlage und ist zufrieden, wenn man überhaupt ein Ticket ergattert hat. Wer dann spielt, ist fast egal. Das erklärt dann auch die beiden Gentlemen, die mir erzählten, dass sie Karten für den Court No 1 haben, aber gar nicht wissen, welche Matches angesetzt sind. Immerhin da konnte ich helfen: Alexander Zverev ist da ja später gefordert. Zverev könnte einer werden, glauben die Tennisfans hier, auch wenn er so ein bisschen was von John McEnroe hat - danach wurde kräftig und wissend gelacht. Wir schauen uns das nachher an, genauso wie viele andere Matches. Die ersten Deutschen starten ja gleich schon ins Turnier.