Julia Görges wollte gerade aufschlagen, als plötzlich ohrenbetäubender Lärm über der Anlage von Wimbledon ertönte. Sekunden später gab es „Ahs" und „Ohs" von den vollbesetzten Rängen auf dem Court No. 1, als eine Fliegerstaffel der Royal Air Force am Himmel vorbeizog und rot-weiß-blaue Streifen am Himmel hinterließ. So schön das ganz auch aussah, Görges kostete es in diesem Moment offenbar die Konzentration.

Beim Stand von 2:3 im ersten Satz musste sie anschließend ihr Aufschlagspiel abgeben – es war das einzige Break in Durchgang eins ihres Drittrundenmatches gegen Serena Williams. Die Deutsche verlor ihn mit 3:6 und gut 40 Minuten später war das Spiel komplett für die 30-Jährige gelaufen, auch im zweiten Satz reichte der US-Amerikanerin ein Break zu einem letztlich dem Ergebnis nach deutlichen 6:3 und 6:4. Nach dem im Vorjahr mit Görges und Angelique Kerber noch zwei deutsche Frauen im Halbfinale standen, hat es bei der 133. Wimbledon-Auflage nicht einmal eine Spielerin wenigstens in die zweite Woche geschafft.

Für Julia Görges war es das 94. Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier, so viele Siege wies die Statistik für ihre Gegnerin vor dem Match allein in Wimbledon auf. In bisher vier Aufeinandertreffen hatte die Deutsche noch nicht einen Satz gewinnen können. Das klappte auch diesmal nicht, weil Williams besser spielte als in ihren bisherigen beiden Runden und weil der Spielstil von Görges ihr entgegenkommt. Zwar schlägt die Bad Oldesloerin hart auf und kann fast von jedem Ort auf dem Platz direkte Punkte erzielen, lange Ballwechsel gibt es so aber kaum einmal.

Für Williams war das angenehm, weil sie so nur selten über den Londoner Rasen gescheucht wurde. Dazu streute Görges immer wieder ein paar leichte Fehler ein und weil die US-Amerikanerin selbst davon nicht so viele machte, entschieden letztlich Kleinigkeiten das Duell. Und die sprachen eben für Williams. 71 Prozent ihrer ersten Aufschläge fanden das Ziel, im Gegensatz zu nur 51 Prozent bei der Deutschen. Nicht einem Breakball musste die siebenmalige Wimbledon-Siegerin abwehren, sie spielte dominant wie lange nicht mehr. „Ich hoffe, dass ich jetzt meine Form finde. Das ist es, was ich versuche“, sagte sie anschließend in der BBC.

Williams muss königliche Einladung ausschlagen

Für das Match gegen Görges hatte Serena Williams eine königliche Einladung ausschlagen müssen, denn eigentlich sollte sie zur Taufe von Archie, dem Sohn ihre Freundin Meghan Markle und Prinz Harry. Die Arbeit als Tennisprofi kam ihr aber dazwischen. „Sie weiß, was das bedeutet“, hatte sich Williams vorab nicht ganz ernsthaft entschuldigt. Zumal sie selbst noch mehr zu tun in diesem Turnier, mit Andy Murray spielt sie im Mixed, ihr Erstrundenmatch gegen den Deutschen Andreas Mies und seine chilenische Partnerin Alexa Guarachi konnte am Freitagabend nicht mehr stattfinden und sollte nun am Samstag nachgeholt werden. „Ich bin schon ein bisschen nervös, schließlich machen alle so einen Hype darum“, blickte Williams unmittelbar nach dem Sieg im Einzel schon voraus.

Für Julia Görges blieb letztlich nur die Erkenntnis, dass ihr in den ganz großen Matches einfach an Erfahrung fehlt. Im Vorjahr hatte sie gegen Serena Williams im Halbfinale von Wimbledon ebenfalls in zwei Sätzen verloren, es war dennoch der größte Erfolg in ihrer Karriere. Nach ihrem Trainerwechsel nach den French Open vor vier Wochen hofft sie, in den nächsten Monaten noch einmal ähnliche Ergebnisse vorweisen zu können. Damit die "Ahs" und "Ohs" vielleicht auch einmal ihr gelten und nicht nur irgendwelchen Flugzeugen am Himmel.