Die deutschen Skilangläuferinnen haben einen Podestplatz in der Staffel in ausgedünnter Besetzung deutlich verpasst. In der Aufstellung Antonia Fräbel, Katharina Hennig, Julia Belger und Victoria Carl belegte das DSV-Quartett am Sonntag über 4 x 5 Kilometer im norwegischen Beitostölen den achten Platz. Zu den ersten drei Rängen fehlten dem deutschen Team etwa eineinhalb Minuten. Der Sieg ging an die Staffel Norwegens, die angeführt von der starken Therese Johaug alle Rivalen distanzierte. Die zweite Staffel Russlands und Finnland komplettierten das Podest auf den Plätzen zwei und drei.

Beim deutschen Team überzeugte vor allem Hennig, die auf Staffelposition zwei lange mit der Schwedin Charlotte Kalla mithalten konnte. Teamchef Peter Schlickenrieder hatte nach Beitostölen nur jeweils vier Frauen und vier Männer mitgenommen, um dem Rest des Teams eine bessere Vorbereitung auf den Weltcup in Davos in der Schweiz zu ermöglichen.

+ + + + + +

Skeletonpilotin Tina Hermann ist beim Weltcup-Auftakt im lettischen Sigulda Platz Dritte geworden. Die ehemalige Weltmeisterin aus Königssee hatte am Sonntag 0,48 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Russin Elena Nikitina, die mit 4,95 Sekunden und 52,51 Sekunden einen Start- und Streckenrekord aufstellte. Zweite wurde die Kanadierin Elisabeth Maier, die in der vorigen Saison noch unter ihrem Mädchenname Vathje startete. „Ich hatte oben einen Riesenbock, der viel Zeit gekostet hat. Aber ich bin wirklich zufrieden auf dieser anspruchsvollen Bahn“, sagte Hermann.

Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling kam auf Rang fünf. Die für die RSG Hochsauerland startende Weltcup-Gesamtsiegerin aus Brachbach haderte im ersten Lauf mit ihrem Start, wo sie auf Nikitina schon über eine halbe Sekunde Rückstand hatte. Im zweiten Durchgang fuhr sie die drittbeste Laufzeit. „Das war hier ein versöhnlicher Abschluss für mich. Ich freue mich auf Winterberg nächste Woche, das ist wie in meinem Wohnzimmer“, meinte Lölling. Die Suhlerin Sophia Griebel stürzte im ersten Lauf fast und musste sich mit Platz sechs zufrieden geben.

+ + + + + +

Heftige Windböen haben die alpinen Skirennfahrer um den Weltcup-Slalom von Val d'Isère gebracht. Das Rennen in Frankreich wurde am Sonntagmorgen kurz vor dem geplanten ersten Lauf abgesagt. Damit fiel auch das Slalom-Comeback von Felix Neureuther aus, der nach einem Kreuzbandriss und trotz seiner jüngst erlittenen Daumenverletzung erstmals wieder in seiner Spezial-Disziplin antreten wollte. „Wir haben alles versucht“, sagte Renndirektor Markus Waldner im TV-Sender ORF. „Der Sessellift ist sogar stehen geblieben, das Seil fast rausgesprungen. Es ist einfach zu gefährlich.“

Die Organisatoren hatten wegen der Wettervorhersage die Strecke bereits verkürzt. „Die Sicherheit der Läufer hat oberste Priorität. Auch wäre kein faires Rennen möglich gewesen“, sagte Waldner. Einen Ersatztermin gab es zunächst nicht. Vor Weihnachten sei im Terminkalender kein Platz mehr. „Aber wir hätten ein kleines Loch zwischen Zagreb und Adelboden“, kündigte Waldner mit Verweis auf den Zeitraum zwischen 7. und 11. Januar an. Der Weltverband Fis will ein mögliches Nachholrennen unbedingt wieder in Frankreich ausrichten.

Mehr zum Thema Skeleton Tina Hermann wird Weltmeisterin in Innsbruck

Neureuther wollte nach seinem Renn-Comeback beim Riesentorlauf am Samstag und Platz 21 auch im Slalom antreten. Wegen einer schweren Daumenverletzung muss der 34-Jährige mit einer Schiene an der Hand fahren. Neben dem Routinier waren Fritz Dopfer, Linus Straßer, Sebastian Holzmann, Dominik Stehle, Stefan Luitz, David Ketterer und Anton Tremmel gemeldet. Luitz muss nach dem Aufruhr um einen möglichen Regelverstoß in Beaver Creek auf ein Verdikt des Weltverbands warten. Ihm droht die Aberkennung des Sieges in den USA. (dpa)