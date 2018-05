Zweierlei Maß?

DFB-Präsident Reinhard Grindel sagte zur Causa Özil und Gündogan „Menschen können Fehler machen, aber wir müssen das Maß wahren.“ Das weckt bei so manchem Twitter-Nutzer Erinnerungen an Kevin Kuranyi, der 2008 ein DFB-Spiel vorzeitig verließ und danach nie wieder in der Nationalmannschaft spielte.