Mich zu verköstigen! Nach einem Abendspiel gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, Essen zu gehen. Wir hatten an diesem Abend in der Champions League gegen Besiktas Istanbul gespielt. Mein Kumpel und ich hatten noch Hunger und da haben wir uns mal einen Döner gegönnt. Und dann haben wir dort ein paar Jungs getroffen.

Tagesspiegel | Michael Rosentritt