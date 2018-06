Deutschland

Dass wir das noch erleben dürfen: Marco Reus bei einer WM! Der größte Pechvogel der Nationalmannschaft könnte das erste Mal bei einer WM spielen, sein einziges Turnier war bislang die EM 2012. „Ich weiß, was ich kann“, sagt Reus. Und Jogi Löw meint, er sei „eine Rakete“. Alles klar, kann losgehen.

Während der vier Turnierwochen wird die Straße des 17. Juni in Berlin wieder zur Meile der Nation. Der Begriff ist dabei irreführend: Tatsächlich sind es zwei Kilometer Asphalt und keine 1,6. Das wird die circa 200 000 Besucher pro Spiel aber nicht stören. Dann mal viel Spaß beim Fahneschwenken.

Zur Weltmeisterschaft hat die PR-Abteilung des DFB so richtig tief in die Trickkiste gegriffen. „Die Mannschaft“ ist ein alter Hut, also her mit dem neuen heißen Scheiß: #ZSMMN. Zwei Fragen: Wer hat dem Social-Media-Team die Vokale verboten? Und wer denkt sich so einen Quatsch aus?

Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Hector – Khedira, Kroos – Müller, Özil, Draxler – Werner

Mexiko

Mexikos Kader kommt mit der Erfahrung von 1396 Länderspielen nach Russland, mehr als jedes andere Team. Deutschland zum Beispiel kann insgesamt nur 945 Spiele vorweisen. Allerdings gehen auch 10 Prozent auf das Konto des 39 Jahre alten Kapitäns Rafael Marquez (144 Spiele).

Eben jener Marquez sorgte allerdings auch für einen handfesten Skandal. Der „Kaiser von Michoacan“ wird wegen Verstrickungen in Drogengeschäfte von US-Behörden auf einer schwarzen Liste geführt. Er beteuert zwar seine Unschuld, in die USA darf er trotzdem nicht einreisen. Nach Russland glücklicherweise schon.

Frankfurter Achse bei „El Tri“: Mit Carlos Salcedo und Marco Fabian stehen gleich zwei Spieler des DFB-Pokalsiegers in Mexikos Kader. Der Star der Mannschaft ist aber Javier Hernandez. Und der sagt: „Wir kommen, um Weltmeister zu sein.“ Nunja.

Ochoa – Salcedo, Ayala, Moreno, Layun – Herrera – J. dos Santos, Guardado – Vela, Lozano – Chicharito