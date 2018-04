Phil Taylor hat die Geschichte erst neulich wieder erzählt, zum Abschluss seiner ruhmreichen Laufbahn. Sie spielt in den 80er Jahren in England; der Schulabbrecher Taylor will seinen Job in einer Keramikfabrik kündigen und professionell Pfeile auf eine Scheibe werfen. Für eine Dart-Karriere fehlt ihm allerdings das nötige Kleingeld. Also borgt sich Taylor 10 000 Pfund von einem gewissen Eric Bristow.

Bristow ist der bekannteste und beste Darter seiner Zeit, in den 80ern gewinnt er fünf WM-Titel – und erschafft mit seiner Investition in Taylor ein Monster, das den Dartsport Jahrzehnte dominieren soll; zu Beginn des Jahres 2018 tritt er als Rekordweltmeister (16 Titel) ab. Taylor hat, da herrscht Konsens auf der Insel, mehr für den Dart-Sport geleistet als Michael Jordan für den globalen Basketball oder Pele für den Fußball.

1989 ernannte ihn die Queen zum Ritter

Ohne Eric Bristow gäbe es den Sportler Phil Taylor also nicht – und ohne Taylor wäre Darts nicht so salonfähig für ein Millionenpublikum geworden, dass sich mittlerweile selbst Mitglieder der englischen Königsfamilie ungestraft bei großen Turnieren blicken lassen können. Zur Weihnachtszeit zieht die WM inzwischen auch in Deutschland hunderttausende Menschen vor den Fernseher.

Bristow eilte zwar der Ruf voraus, unnahbar, arrogant und sehr überzeugt von sich zu sein, seine sportlichen Leistungen standen jedoch außer Frage. Bereits 1989 ernannte ihn die Queen zum Ritter.

Für das Dschungelcamp war er sich nicht zu schade

Nach einem Gastauftritt in der englischen Version des Dschungelcamps gab er sein Fachwissen zuletzt als Fernsehexperte an ein Millionenpublikum weiter und spielte hin und wieder auch noch selbst – so wie am Donnerstag in Liverpool. Bei der Premier League Darts hat Bristow einen Herzinfarkt erlitten, an dessen Folgen er im Alter von 60 Jahren verstarb. Als die Nachricht die Runde machte, reagierten die Fans ebenso schnell wie angemessen. Auf einem der zahlreichen Plakate stand: „Eric Bristow Legend.“