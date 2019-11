Das Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und der MT Melsungen ist von einem Todesfall überschattet worden. Vor der Partie stürzte ein Fan des Berliner Klubs am Eingang der Tribüne C in der Max-Schmeling-Halle schwer. Notarzt und Rettungssanitäter waren gleich zur Stelle, es kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch vor Ort in der Halle.

Der Beginn des Spiels wurde eine halbe Stunde nach hinten auf 19.30 Uhr verlegt. Es gab eine Schweigeminute. Füchse-Präsident Frank Steffel trat vor der Partie auf das Spielfeld und verkündete die traurige Nachricht. Zuvor hatte er mit der Witwe des Verstorbenen gesprochen. „Es wäre in seinem Interesse gewesen, dass das Spiel trotzdem stattfindet“, sagte Steffel. Die Füchse gewannen 28:22 (15:15).

„Es wurde eine Verlegung diskutiert, aber wir haben dann gesagt: Komm, wir machen das jetzt“, berichtete Berlins Torhüter Silvio Heinevetter bei Sky. „Das hat uns schon mitgenommen. Wir sind schließlich Menschen und keine Maschinen. Wir hätten uns nicht beschwert, wenn das Spiel abgesagt worden wäre“, sagte Melsungens Michael Allendorf. (dpa)

