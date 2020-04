Dass sie es wirklich geschafft hatten, war schon ein Triumph. Mohammad Fahim Anwari und Shah Mahmoud Nabrd sind die beiden Athleten Afghanistans, die sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert hatten. Im August sollte sich für den Schwimmer Anwari und den Leichtathleten Nabrd ihr größter Traum erfüllen. Dabei sein wäre alles gewesen.

In einem Land, das gebeutelt ist vom Krieg, war es für die beiden schon schwierig genug, sich überhaupt für das größte Sportereignis der Welt zu qualifizieren. Doch nachdem die Olympischen Sommerspiele von Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie auf 2021 verlegt wurden, müssen sie noch länger warten, bis sich ihr Traum endlich erfüllt.

Natürlich ist auch der olympische Sport in Afghanistan von der Coronavirus-Krise betroffen. Öffentliche Sportstätten sind geschlossen, Wettkämpfe ausgesetzt. Den Sportlern bleibt nur die Möglichkeit, zu Hause und ohne professionelle Standards zu trainieren.

Dass die Olympischen Spiele in Tokio nun ein Jahr später stattfinden, beinhalte für den afghanischen Sport aber auch etwas Positives, sagt Mohammad Yonus Popalzay, der Generalsekretär von Afghanistans Nationalem Olympischen Komitee: „So haben auch unsere anderen Athleten noch bessere Chancen, sich dafür zu qualifizieren.“

Neben Schwimmer Anwari und Sprinter Nabrd haben sich laut Popalzay noch acht weitere Athleten für die Qualifikation angemeldet. Zum Vergleich: Deutschland war bei den vergangenen Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro mit 452 Sportlern vertreten.

Dementsprechend gering fallen daher die Erwartungen an das afghanische Team aus. Große Erfolge bei Olympia konnte das Land bisher vor allem im Taekwondo feiern. Rohullah Nikpai gewann gleich zweimal hintereinander Bronze – 2008 in Peking und 2012 in London. Beim Taekwondo ist der afghanische Sport traditionell gut aufgestellt.



Keine öffentlichen Schwimmbäder

Beim Schwimmen sieht das anders aus. In Afghanistan gibt es keine öffentlichen Schwimmbäder. Die Sportler müssen in kostenpflichtigen privaten Bädern trainieren, die keinerlei olympische Standards erfüllen. Die monatliche Vergütung der Sportler – umgerechnet zwölf Euro – decke bei Weitem nicht die Kosten dafür, sagt Anwari: „Zwölf Euro reichen einfach nicht.“

Der 18-Jährige kritisiert vor allem, dass die Sportler zu wenig Unterstützung von der afghanischen Regierung bekämen: „Athleten in Afghanistan sind mit so vielen Problemen konfrontiert, doch ich konnte sie meistern.“

Aufgeschoben ist hoffentlich nicht aufgehoben, die beiden Sportler hoffen nun darauf, im kommenden Jahr zu den Olympischen Spielen nach Japan fahren zu können.

Bei den Medaillenentscheidungen in Tokio wird Anwari keine Rolle spielen – ebenso wenig wie der im Iran lebende Sprinter Nabrd, der den afghanischen Rekord über 100 Meter hält (10,58 Sekunden). Doch für Anwari sind andere Dinge entscheidend: „Ich möchte der Welt einfach zeigen, dass afghanische Sportler in allen Disziplinen erfolgreich sein können.“