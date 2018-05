Mit dem Ziel Aufstieg ist der 1. FC Union in die gerade abgelaufene Saison gestartet. Am Ende waren die Köpenicker froh, nicht abgestiegen zu sein. Das alles konnte nicht folgenlos bleiben. Schon an diesem Montag wurde tiefgreifende personelle und strukturelle Veränderungen bekannt gegeben.

Der Klub gab bekannt, dass André Hofschneider dem Verein als Trainer in einem anderen Bereich erhalten bleiben werde. Auch Helmut Schulte, bislang Leiter der Lizenzspielerabteilung, wird den Verein verlassen.

Lutz Munack, zuletzt als Geschäftsführer Sport gesamtverantwortlich für alle Fußballabteilungen beim 1. FC Union, wird nur noch den Nachwuchs- und Amateurbereich verantworten. Unter Hofschneider war Union von Rang vier abgestürzt und hatte sich nur mit Mühe in der Liga gehalten. Mit dem früheren Profi als Coach holte der ambitionierte Club lediglich fünf Siege aus 18 Spielen.

"In der Lizenzspielerabteilung haben wir unser selbstgestecktes Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga, klar verfehlt", wurde Unions Präsident Dirk Zingler in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Stattdessen ist es uns erst in der letzten Woche und nach Mobilisierung aller Kräfte gelungen, die Zweitligazugehörigkeit zu sichern." (dpa/Tsp)

Mehr in Kürze