Meistens ist es im Fußball so, dass ein Spieler die Leistung des Schiedsrichters kommentiert. Dann schreit er oft laut und fuchtelt mit seinen Armen in der Luft herum. Seltener kommt es vor, dass ein Schiedsrichter die Leistung eines Spielers kommentiert. Aber Felix Zwayer konnte beim Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund nicht anders. Der Schiedsrichter musste Robert Lewandowski kurz gratulieren. Nach einer knappen halben Stunde hatte der Stürmer der Bayern einen hohen Ball nämlich so filigran mit einer Kombination aus Oberschenkel, Schienbein und Spann angenommen, dass sich allein für dieses Kunstwerk der Stadionbesuch schon gelohnt hat. Der Schiedsrichter Zwayer machte also in der nächsten Unterbrechung einen Schritt auf den Spieler Lewandowski zu, klopfte ihm bewundernd auf den Rücken und sagte ein paar nette Worte.

Zwayer hätte Lewandowski an diesem Abend noch öfter gratulieren können. Denn der 31 Jahre alte Stürmer zeigte gegen Dortmund erneut eine großartige Leistung und war mit zwei Toren einer der Hauptgründe für den 4:0-Sieg der Bayern. Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena, darunter auch Bundestrainer Joachim Löw, traf außerdem Serge Gnabry. Mats Hummels unterlief ein Eigentor.

Den überzeugenden Sieg rechneten die Bayern-Verantwortlichen vor allem auch Übergangstrainer Hansi Flick an und sprachen ihm nach Spielschluss ihr weiteres Vertrauen aus. „Wir machen bis auf Weiteres mit Hansi weiter, er hat das jetzt gut gemacht und er hat unser Vertrauen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. „Hansi hat vor dem Spiel gesagt, die zwei Spiele sind jetzt erstmal die Ziellinie. Die Ziellinie hat er heute bravourös überschritten.“

Lewandowski baut seinen Rekord aus

Für beide Mannschaften hatte das Spiel im Vorfeld eine große Bedeutung. Natürlich, es war Bayern München gegen Borussia Dortmund. Aber es war für beide Teams auch die Chance, den Abstand auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach zu verringern. Die Trainer wollten nicht zu viel riskieren, beide verzichteten auf Umstellungen. Flick vertraute in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer auf dieselbe Startelf wie beim 2:0 gegen Olympiakos Piräus. Leon Goretzka und Joshua Kimmich spielten zusammen im zentralen Mittelfeld, Thiago und Philippe Coutinho saßen vorerst erneut auf der Bank. Auch Dortmunds Trainer Lucien Favre änderte die Startelf im Vergleich zum Sieg gegen Inter Mailand nicht.

Sowohl die Münchner als auch die Dortmunder begannen aggressiv, beide Mannschaften störten den Gegner früh. So entwickelte sich schnell ein intensives Spiel. Dortmund übernahm dann mehr und mehr die Kontrolle. Die Bayern zogen sich etwas zurück, um in den passenden Situationen wie ein hungriges Wolfsrudel in Richtung Ball auszuscheren.

Das zahlte sich nach einer guten Viertelstunde aus. Jadon Sancho verlor den Ball am eigenen Strafraum gegen drei gierige Münchner. Über ein paar Umwege landete der Ball auf den rechten Flügel, wo Benjamin Pavard unbedrängt flanken durfte. Noch unbedrängter als der Flankengeber war nur der Flankenabnehmer. Robert Lewandowski kam am Fünfmeterraum frei zum Kopfball und traf zur Führung. Es war das 15. Saisontor für Lewandowski im elften Spiel. Der Stürmer baute seinen fantastischen Rekord, bisher in allen Ligaspielen getroffen zu haben, aus.

Alcacer vergibt Dortmunds einzige Chance

Nach dem Führungstreffer wurden die Bayern stärker. Gefährlich wurde es vor allem, wenn Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies mitaufrückte und Sancho zum Verteidigen zwang. Für den jungen Dortmunder wirkte der Rasen wie nasser Beton, er schlich missmutig und behäbig über das Feld. Womöglich kam sein Einsatz nach der Zerrung im Oberschenkel zu früh. Das sah auch Lucien Favre so. Dortmunds Trainer reagierte noch in der ersten Halbzeit und brachte Raphael Guerreiro für Sancho ins Spiel.

Am Spiel änderte sich dadurch nichts, Bayern trat offensiv immer selbstbewusster und hatte hinten mit Martínez einen Innenverteidiger, der zwar nicht besonders edel, aber sicher die wenigen Angriffe der Dortmunder klären konnte.

Direkt nach der Pause legten die Bayern nach. Müller sprintete auf der linken Seite in Richtung Strafraum, passte quer zu Gnabry und konnte sich freistehend die Ecke des Dortmunder Tores aussuchen. Weil der Videoassistent noch eine Abseitsposition überprüfte, mussten sich die Bayern ein wenig mit dem Jubeln gedulden. Doch dann kam die Nachricht aus Köln und Lewandowski durfte Gnabry beim gemeinsam Feiern in die Luft heben.

Seltener Angriff. Thorgan Hazard und seine Dortmunder waren in München chancenlos. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bayern dominierte das Spiel nun und hatte Chancen im Minutentakt. Gnabry, Lewandowski, Kingsley Coman und Thomas Müller verpassten es aber vorerst, die Führung auszubauen. Deshalb glaubte Favre kurzzeitig noch an eine Wendung und brachte mit Marco Reus und Paco Alcácer zwei neue Offensivspieler. Alcácer vergab kurz darauf die beste Dortmunder Chance. Flick wechselte ebenfalls, Thiago und Coutinho ersetzten Leon Goretzka und Gnabry.

Dann sorgte Lewandowski, wer auch sonst, dafür, dass die Dortmunder ihre kleine Hoffnung aufgeben mussten. Der Stürmer traf nach einem herrlichen Doppelpass mit Müller zum 3:0. Dortmund leistete kaum Gegenwehr. Hummels fälschte eine Hereingabe vom eingewechselten Ivan Perisic sogar zum 4:0 ins eigene Tor ab. Nach dem Schlusspfiff gab es von den Fans des FC Bayern Standing Ovations – nicht nur, aber auch für Robert Lewandowski.