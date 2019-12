In der Europa League sind mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg wie in der Champions League noch drei Fußball-Bundesligisten vertreten. Leverkusen bekam in der Zwischenrunde mit dem FC Porto einen prominenten Gegner, Frankfurt spielt gegen RB Salzburg (tritt im Europacup als FC Salzburg an) und der VfL Wolfsburg gegen Malmö FF.

Für Leverkusen geht es nach Portugal. Der 28-malige Meister, gewöhnlich Dauergast in der Königsklasse ist, hatte diesmal mit der Europa League vorliebnehmen müssen, dort aber als Gruppensieger das Weiterkommen geschafft. In der heimischen Liga ist der Klub Zweiter.

Frankfurts Gegner Salzburg hatte angeführt von Torjäger Erling Haaland eine starke Champions League gespielt und nur knapp hinter Titelverteidiger FC Liverpool und dem SSC Neapel Platz drei belegt. Vor zwei Jahren hatte Salzburg den BVB in der Europa League ausgeschaltet.

Wolfsburgs Gegner Malmö war bis vor wenigen Tagen noch von Uwe Rösler trainiert worden, ehe der Klub die Trennung vollzog. Die aktuelle Saison beendete Malmö als Zweiter in Schweden.

Es sind noch 32 Teams dabei. Zu den 24 Mannschaften aus den zwölf Vorrundengruppen kamen noch die acht Gruppendritten aus der Champions League. Am 20. und 27. findet die erste K.o.-Runde statt, am 12. und 19. März ist dann das Achtelfinale.

Alle Paarungen im Überblick:

Bayer Leverkusen - FC Porto

Eintracht Frankfurt - RB Salzburg

VfL Wolfsburg - Malmö FF

Glasgow Rangers - SC Braga

Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona

Sporting Lissabon - Istanbul Basaksehir

FC Getafe - Ajax Amsterdam

FC Kopenhagen - Celtic Glasgow

APOEL Nikosia - FC Basel

CFR Cluj - FC Sevilla

Olympiakos Piräus - FC Arsenal

AZ Alkmaar - Linzer ASK

FC Brügge - Manchester United

Ludogorez Rasgrad - Inter Mailand

Schachtjor Donezk - Benfica Lissabon

AS Rom - KAA Gent

(Tsp/dpa)