Spree-Neiße Wölfin verfängt sich in Spremberg in einem Zaun

Eine Wölfin hat sich in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) in einem Zaun verfangen. Das Tier war mit seiner Hinterpfote hängen geblieben und konnte sich nicht selbst befreien, wie die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mitteilte. In Absprache mit dem Jagdpächter und der Amtstierärztin wurde die Wölfin nach dem Vorfall am Dienstagmittag betäubt, behandelt und anschließend wieder freigelassen.

