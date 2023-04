Springer Verlag Auf der Ebene der Fiktion

Der Zeitpunkt der Mathias-Döpfner-Geschichte in der „Zeit“ hätte für den Schriftsteller Benjamin v. Stuckrad-Barre und seinen Verlag Kiepenheuer& Witsch nicht besser sein können, für den Springer-Vorstandsvorsitzenden und seinen Verlag nicht ungünstiger. Denn nächsten Mittwoch erscheint Stuckrad-Barres neues Buch „Noch wach?“, das vor dem Hintergrund der geleakten Döpfner-Aussagen zusätzliche Brisanz bekommen hat. Von dem Roman heißt es, er sei womöglich ein Schlüsselroman aus der Medienbranche, einer, in dem nicht nur die MeToo-Julian-Reichelt-Geschichte miterzählt wird, sondern auch das Ende von Stuckrad-Barres Freundschaft mit Mathias Döpfner. Stuckrad-Barre hatte lange für die Zeitungen des Springer Verlags geschrieben, war gut bekannt mit Döpfner und soll diesen wiederholt auf die Verfehlungen Reichelts aufmerksam gemacht haben. Die „New York Times“ hatte vor Monaten schon in einer großen Springer-Recherche eine Textnachricht von Döpfner an Stuckrad-Barre zitiert, in der stand, dass Reichelt „der letzte und einzige Journalist in Deutschland“ sei, „der sich noch mutig dem neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ entgegenstelle.Nun geht im Springer-Hochhaus die Angst um, dass sich vieles aus dem privaten SMS-und E-Mailverkehr zwischen Stuckrad-Barre und Döpfner auch in „Noch wach?“ wiederfindet, natürlich fiktionalisiert. Aber womöglich doch so, dass sich Figuren und Zitate zurückverfolgen und zuordnen lassen, dass der Roman den Charakter einer Enthüllungsgeschichte hat. Verlag und Autor haben jedenfalls die Spekulationen gleichermaßen geschickt wie gezielt angeheizt: Erst gab es weder ein Cover noch einen Titel im KiWi-Frühjahrsprogramm, aber eben schon den Hinweis auf den Roman mit großem Stuckrad-Barre.(„Neuer Roman“) Dessen Veröffentlichung wurde noch einmal verschoben, mutmaßlich dauerte die juristische Prüfung länger als gedacht. Dann verkündete der Verlag schließlich den Veröffentlichungstermin in einer gesonderten Mitteilung und lieferte dazu Cover, Titel und Inhaltsangabe. Auf dem Cover ist ein Gebäude zu sehen, das an die Fassade des Springer-Hochhauses erinnert, im Klappentext fallen Vokabeln wie „Weinstein-Skandal“ und „MeToo“, und Stuckrad-Barre ließ schließlich noch auf Instagram ein Video folgen, auf denen er seine Freundinnen und Freunde den Titel des ersten Kapitels sagen ließ: „Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern“. Überdies herrscht Sperrfristalarm: Es gibt keine Vorabexemplare, keine Fahnen, kein Nichts. Am 19. April, dem eigentlichen Veröffentlichungstermin, verschickt der Verlag pdfs und Buch. Ob es eine Sensation wird und das Buch Mathias Döpfner zusätzlich in die Bredouille bringt? Oder besteht „Noch wach?“ am Ende nur aus viel autofiktionaler Luft? Zumindest für KiWi und Stuckrad-Barre lässt sich das alles gut an.

Gerrit Bartels ist Literaturredakteur des Tagesspiegels und fand Benjamin v. Stuckrad-Barres letztes Buch „Panikherz“ ganz in Ordnung.