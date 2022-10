Staatsbesuch aus Spanien Königspaar auf dem Pariser Platz

Im Goldenen Buch der Stadt haben sich König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien schon bei ihrem Besuch 2014 verewigt. Trotzdem werden sie während ihres Staatsbesuchs in Deutschland am 18. Oktober der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey einen Besuch abstatten.

Die war schließlich noch gar nicht im Amt, als das Paar zuletzt in Berlin war. Gemeinsam gehen die Staatsbesucher mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey anschließend durchs Brandenburger Tor. Von Westen aus durchschreiten sie es zum Pariser Platz.

Wer sie dort live sehen will, sollte pünktlich um 11.50 Uhr, oder um eines guten Platzes willen besser schon ein bisschen früher, sein Mobiltelefon gezückt haben. Das Programm bei solchen Besuchen ist normalerweise eng getaktet, Pünktlichkeit trägt zum Erfolg bei.

Spanien ist Partnerland der Buchmesse

Protokollarisch sind beide Stationen ein fester Bestandteil im Programm von Staatsbesuchen. Die Höflichkeit verlangt es, der gastgebenden Stadt und ihren jeweiligen Repräsentanten die Ehre zu geben.

Und der Gang durchs Brandenburger Tor erinnert, auch wenn er nun schon mehr als 30 Jahre lang dazu gehört, eben immer wieder an das Glück der Deutschen, als die Wiedervereinigung kam.

Der eigentliche Anlass für den Besuch in Deutschland ist allerdings die Frankfurter Buchmesse. Deren Partnerland ist in diesem Jahr Spanien, und dort werden Frank-Walter Steinmeier und König Felipe VI. am Dienstagnachmittag die Eröffnungsreden halten. Bis es so weit ist, haben sie in Berlin aber schon genug Gelegenheit zum Austausch.

Deutsch-Spanisches Forum Unter den Linder

Denn der König und die Königin treffen bereits am Montagvormittag in der Hauptstadt ein und werden vom Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender mit militärischen Ehren vor dem Schloss Bellevue begrüßt. Anschließend tragen sie sich in der Eingangshalle des Schlosses ins Gästebuch ein.

Am Abend sind sie dort zu einem festlichen Staatsbankett zu ihren Ehren geladen. Allzu spät darf es dabei nicht werden, denn am Dienstag beginnt der Dienstag schon früh in der Bertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden 1. Dort nehmen der Bundespräsident und König Felipe VI. gemeinsam am Deutsch-Spanischen Forum teil und werden ebenfalls Ansprachen halten.

Ausstellungsbesuch im Palais Populaire

Königin Letizia besucht am Dienstag außerdem gemeinsam mit der Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, eine Ausstellung im Berliner Museum Palais Populaire Unter den Linden. Die Schau zeigt Werke von spanischen Künstlerinnen von 1960 bis heute. „Schreibt all ihre Namen“, ist der Titel der Ausstellung. Nicht ohne Grund verschafft die Königin ausgerechnet dieser Ausstellung besondere Aufmerksamkeit. Die gerade 50 Jahre alt gewordene Letizia versteht sich als Feministin.

3000 öffentliche Auftritte absolvierte Königin Letizia seit ihrer Hochzeit

Die frühere Fernsehmoderatorin schreibt ihre Reden selbst und genießt den Ruf einer Perfektionistin. Als die geschiedene Tochter einer Krankenschwester und eines Journalisten vor 18 Jahren den spanischen Thronfolger heiratete, war sie nicht unumstritten. Rund 3000 öffentliche Auftritte später gilt sie wichtigste Bewahrerin der Popularität des Königshauses.

2,6 Millionen Euro beträgt das Vermögen des Monarchen

Das ist besonders wichtig, da nach den Skandalen des Schwiegervaters Juan Carlos sogar etwas mehr als 50 Prozent der Spanier die Monarchie nicht mehr für zeitgemäß halten. Es galt als sehr ungewöhnlich, dass König Felipe VI. im April sogar sein Vermögen offenlegte, das mit 2,6 Millionen Euro eher bescheiden ausfällt im Vergleich zu den Schätzen, über die andere europäische Königs- und Fürstenhäuser verfügen.

Stilikone der spanischen Mode

Bürgernähe und Transparenz sollen das Image des Königshauses wieder verbessern. Entscheidungsbefugnisse oder politische Macht hat der König in Spanien nicht.

Er gilt aber als der höchste Repräsentant seines Landes und leistet als solcher besonders der Wirtschaft gute Dienste. Königin Letizia hingegen gilt vielen als Stilikone, die so auch die spanische Modeindustrie unterstützt. Modelle von Zara oder Mango, die sie trägt, sind oft kurze Zeit später ausverkauft.

Das Paar hat zwei Töchter und bemüht sich im Privatleben um Normalität, soweit das möglich ist. Sie gehen gern ins Kino, und Königin Letizia mit ihrem Faible für gesundes Essen, kauft auch gern mal persönlich auf dem Markt ein.

Bei einem Staatsbesuch gilt allerdings das ganz große Protokoll, von der großen Motorradeskorte bis zum langen Abendkleid beim Bankett.

Skurril: Ein Programmpunkt des Besuchs, der eigentlich nach Berlin gehört, wurde kurzerhand nach Frankfurt am Main verlegt: Eine Ausstellung mit Reproduktionen von Bildern aus dem Prado in Madrid, die in normalerweise in Berlin am Neptunbrunnen zu sehen ist, weil auch vor dem Prado in Madrid ein Neptunbrunnen steht. Da der König die Frankfurter Buchmesse eröffnet, wurde die Schau kurzerhand in Berlin abgebaut - und ist jetzt am Main zu sehen. So profitieren auch die Buchmessen-Besucher von dem royalen Besuch.

