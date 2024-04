Ständig dicht wegen Wahlen Wird dieses Berliner Bürgeramt jemals wieder öffnen?

Dieses Bürgerbüro liegt ziemlich weit draußen in Berlin-Kladow. Und es liegt dort ziemlich versteckt im stillen Parnemannweg. Der erinnert übrigens seit 1931 an die alte Bauernfamilie Parnemann, falls Sie Smalltalk für die Wartezeit benötigen. Denn die ist sehr, sehr lang. Das Berliner Bürgeramt ist seit einer Ewigkeit schon geschlossen, weil das Personal ständig für Wahlen in Berlin benötigt wird – auch zur EU-Wahl am 9. Juni.

Oder wird die Schließung heimlich vorbereitet? „Nein, ich will das Büro wieder öffnen, aber wir haben gerade nicht genug Leute für alles: die Wahlen, das neue Bürgeramt im Staaken-Center. Ich versuche beim Land neue Stellen für das Kladower Bürgerbüro zu finanzieren, damit wir an vier oder sogar fünf Tagen öffnen können, also häufiger als jetzt“, sagt Stadtrat Gregor Kempert, SPD, dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Zuletzt war das Bürgerbüro Kladow an zwei Tagen pro Woche geöffnet (mit Termin).

Das Büro versorgt nicht nur die 20.000 Kladower und Gatower mit Ausweisen und Behördenstempeln, sondern wird auch von Nachbarn vom anderen Ufer der BVG-Fähre genutzt – was aber nicht jedem gefällt.

„Die Passtouristen aus Wannsee sind nicht immer ganz so gern bei der Kladower Bevölkerung gesehen“, erzählt Stadtrat Kempert mit einem Augenzwinkern. Wer will es ihnen verübeln: Ausweisholen und Ausflugstour, da macht der Behördenbesuch glatt Spaß, oder?

