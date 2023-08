Streit um DDR-Garagenanlagen Pächter sehen Erhalt der „Herrenzimmer“ in Gefahr

Die Wände gelegentlich aus Schlackesteinen, das Dach gerne aus Wellasbest oder Blech, der Standort oft neben einer Plattenbausiedlung, an Bahngleisen, in Hinterhöfen: Die bis zur Wende gebauten Garagen für Trabi, Wartburg, Simson & Co. erfüllen keine Nachhaltigkeitskriterien. Sie sind auch keine architektonisch wertvollen Vorzeigebauten. Aber in Sachen Sozialverträglichkeit sind sie bis heute top und liebenswert – wie das Ampelmännchen.

Sie sind Relikte aus einer anderen Zeit. Rückzugsräume – vor allem für Männer. Ausstellungsorte für Pin-Up-Kalender, „Herrenzimmer“ und Montagekammern in einem also, die sich privater und staatlicher Kontrolle zu entziehen schienen. Heute wirken diese Orte für Männerfreundschaften oft verwaist.

Drei Wände, ein Dach, manchmal noch eine zweite Decke für Reifen und Werkzeug – doch die Garagentür ist heute meist zu. Reparaturbedarf gibt es auf der politischen Ebene, so sehen es viele Pächter. Denn manche Garagenländerei stehen seit 1. Januar auf einer neuen gesetzlichen Grundlage. Zwar sind die einzelnen Garagen meist in Privatbesitz, die Grundstücke, auf denen sie stehen, gehören jedoch den Kommunen, Wohnungsbaugenossenschaften oder anderen privaten Trägern.

Landauf, landab gibt es Zehntausende derartiger Garagen, deren bisherige Besitzer, die bei einer jederzeit möglichen Kündigung ihrer bisherigen Pachtverträge durch den Grundstückseigentümer de facto enteignet werden. Matthias Stefke, Landtagsabgeordneter der BVB/FW

Was nach DDR-Gesetz möglich war, ist mit geltendem Recht nun nicht mehr vereinbar: Es darf keinen Unterschied zwischen Grundstück- und Gebäudeeigentümer mehr geben. Durch ein 1995 in Kraft getretenes Gesetz war dieser rechtliche Missstand bislang kein Problem. Seit Jahresbeginn ist das anders. Dagegen erhebt sich politischer Widerstand. Das Thema ist brisant: Immer mehr Garagenhöfe müssen Neubauten weichen.

Am Donnerstag gibt es daher die nächste Infoveranstaltung der Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler (BVB/FW): „Rettet unsere DDR-Garagen“ um 18 Uhr im Gasthasu Zum grünen Strand der Spree in Lübbenau. Sind die „Wessis“ mit ihrer Gleichmacherei wieder einen Schritt zu weit gegangen? „Landauf, landab gibt es Zehntausende derartiger Garagen, deren bisherige Besitzer, die bei einer jederzeit möglichen Kündigung ihrer bisherigen Pachtverträge durch den Grundstückseigentümer de facto enteignet werden“, sagte der BVB/FW-Abgeordnete Matthias Stefke im Brandenburger Landtag.

Mit dem Auslaufen einer Kündigungsschutzfrist im Schuldrechtsanpassungsgesetz zum 3. Oktober 2022, hat sich die Eigentumssituation von DDR-Garagen grundlegend verändert. Mit der Kündigung eines Grundstückpachtvertrages fällt das Eigentum nach diesem Stichtag dem Eigentümer des Grundstückes unentgeltlich zu.

Pächter können also nun verpflichtet werden, das Bauwerk – im konkreten Fall die Garage – bei Vertragsbeendigung zu beseitigen. Vulgo: abzureißen. Die BVB/FW möchten über eine Bundesratsinitiative vor diesem Hintergrund erreichen, dass das Rad zurückgedreht wird: Weil der Eigentümer des Grundstücks per Gesetz mit Ablauf des Pachtvertrages auch Eigentümer des Gebäudes werde, müsse er im Falle des Falles auch die Kosten eines Abrisses tragen.

Und das alles zu einem Zeitpunkt, da das Kraftfahrtbundesamt eine Renaissance der „Rennpappe“ verzeichnet! Seit Jahren steigt die Zahl der angemeldeten DDR-Fahrzeuge.

Ehemaliger DDR-Garagenhof Am Mühlenweg 9 F in Ketzin in der Nähe von Potsdam. © Reinhart Bünger

Mehr als 10.000 DDR-Fahrzeuge sind allein in Sachsen unterwegs – so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN), der allein in Leipzig 22 Garagenvereine mit rund 2750 Mitgliedern vertritt, verzeichnet in Sachsen immer wieder Fälle, in denen Eigentümerinnen und Eigentümer der Garagen unter Druck gezwungen würden, neue Verträge zu unterschreiben. „In der Praxis wird das zu vielen Streitfällen führen“, sagt Peter Ohm, der Vizepräsident des VDGN.

Immerhin: Für Garagen auf fremden Grund, die vor dem 3. Oktober 1990 abgeschlossen wurden, sogenannte Altverträge, fällt auch künftig keine Umsatzsteuer an. 2006 schätzte der VDGN allein den Bestand an Eigentumsgaragen auf fremdem Grund und Boden auf mindestens 500.000 bis 900.000 Einheiten.

Dem Bau der Garagenanlagen der DDR lag häufig eine große Gemeinschaftsleistung zugrunde, wie Jens Casper und Luise Rellensmann in dem von ihren zusammengestellten „Garagenmanifest“ 2021 herausarbeiteten: Um offiziell an eine Garage zu kommen, mussten sich Interessierte in Garagenvereinen oder Garagengemeinschaften zusammenschließen. Die aus dem VEB hervorgegangene Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH besitzt und verwaltet heute nach eigenen Angaben die meisten noch existierenden DDR-Garagen.

Die DDR-Autos erforderten im Vergleich zu West-Fabrikaten einen ungleich höheren Einsatz für Wartung und Reparaturen. Mochten ihre Laufleistungen auch geringer sein als in Westdeutschland, war ihre Lebenserwartung dank der liebevollen Pflege in Ermangelung von Neuwagen ungleich höher. „In jedem Neubaugebiet in Potsdam hatten sie so eine Fläche für rund einhundert Autos an jeden neuen Wohnungsbaustandort“, erinnert sich der Potsdamer Richard (78). „Für Gebrauchte wurde mehr gezahlt als für einen Neuwagen, das war völlig verrückt. Auch deshalb wurde ständig daran herumgeschraubt.“