Super8-Filme von Annie Ernaux Zeugnisse eines Anfangs

Die Erfindung der Super8-Kamera brachte Ende der 1960er Jahre ein neues filmisches Genre hervor, das „Home Movie“. Plötzlich waren Filmkameras (relativ) erschwinglich, die Popularität bescherte Herstellern wie Kodak und Bell & Howell einen ungeahnten Aufschwung. Die handlichen Geräte wurden zum Statussymbol, weil mit ihrer Verbreitung ein jüngeres gesellschaftliches Phänomen der Nachkriegsjahre einherging: die Entstehung einer prosperierenden Mittelschicht. Eine Aufsteigerklasse aus dem Milieu des Beamtenbürgertums und der höheren Dienstleistungsgesellschaft. Super-8-Filme waren Zeugnisse dieser sozialen Mobilität.

Eine junge Frau wundert sich

„Unbewusst dachten wir, wir geben der Gegenwart eine Zukunft. Und entwickelten, Bild für Bild, eine Familienfiktion.“ So beschreibt Annie Ernaux im Voiceover von „Annie Ernaux - Die Super8 Jahre“ rückblickend die Bilder aus der Zeit zwischen 1972 und 1981, festgehalten von ihrem Ehemann und Vater ihrer zwei Söhne, Philippe Ernaux. In ihren Erinnerungen nennt die Nobelpreisträgerin ihn stets beim vollen Namen; von sich selbst spricht sie meist „als die junge Frau“, die sich „in den Bildern, immer zu wundern scheint, warum sie da ist“.

Die Distanz in ihren Worten sind der kritischen Betrachtung dieser Bilder geschuldet, die 1981 mit der Trennung des Ehepaares abrupt enden. Der Ehemann darf die Kamera behalten, die Frau die Kinder - und die „Home Movies“, gewissermaßen als Hüterin einer Familiengeschichte.

Das Home Movie ist Ernaux’ Genre

Das literarische Werk von Annie Ernaux basiert auf der feinen Verflechtung von persönlichen Erinnerungen und politischen Umbrüchen, insofern ist das „Home Movie“ das perfekte Genre und die logische filmische Expansion ihrer Romane und Essays. Die gerade mal eine Stunde an Filmmaterial, das von ihrem Sohn David Ernaux-Briot in eine Form gebracht wurde und dieses Jahr in Cannes seine Weltpremiere feierte, umfasst die formativen Jahre der Mutter, die durch Philippes Beamtenstellung in ein neues gesellschaftliches Umfeld verpflanzt wird. Ernaux blickt auf diese Bilder mit dem Erfahrungsschatz eines fast fünfzigjährigen Werks, nicht mit der Wahrnehmung einer jungen Frau, die „an den Frontlinien“ ihrer Zeit die Stellung hielt.

Den Bildern (Familienfeiern, Urlaubsimpressionen, Landschaftsaufnahmen) wohnt eine Schönheit inne, die durch die fotochemischen Eigenschaften des Umkehrfilmmaterials mit seinen gesättigten Farben synonym geworden ist für die Erinnerungsleistung des Kinos. Aber Ernaux blickt auf diese Zeit nicht nostalgisch; die Söhne, die inzwischen verstorbene Mutter in ihren bunten Hauskitteln, der ebenfalls verstorbene Philippe markieren für die Schriftstellerin vor allem eine Zeit der Emanzipation.

Nur einmal ist sie für einen Augenblick am Schreibtisch zu sehen, ihrer Leidenschaft konnte sie bis zur Veröffentlichung ihres Romandebüts 1974 nur heimlich nachkommen. Die dreißigjährige Annie war zuerst Mutter und Ehefrau. Die Leidenschaft des Ehemanns, der wie besessen die neue Beamtenwohnung in der Kleinstadt Annecy und tote Gegenstände auf Film festhielt, beschreibt sie einmal mit dem „Dokumentieren von Anfängen“. Es war die Vergewisserung des neuen sozialen Status.

