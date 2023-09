Amazon-Prime-Serie „Generation V“ Wie gut sind die neuen Superhelden?

Superhelden – viele bewundern sie, manche wundern sich aber auch immer mehr über das Chaos, was dort herrscht. Gerade in einer Zeit, in der es in der wirklichen Welt immer unübersichtlicher und mitunter nach Stärke und Ordnung verlangt wird. Dabei sind Superhelden seit den Marvel-Verfilmungen ein Zuschauermagnet im Kino und in Serien. Es ist nur logisch, dass Amazon Prime einem seiner erfolgreichsten Eigenformate, „The Boys“, einen Spin-off folgen lässt: „Generation V“.