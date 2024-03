Sybille Volkholz im Interview m

Frau Volkholz, am Sonntag feiern Sie Ihren 80. Geburtstag. Von wem erwarten Sie keine Gratulationen?

Also ich glaube, dass der allergrößte Teil der Weltbevölkerung mir nicht gratulieren wird, das sehe ich mal ganz realistisch.

Und wie steht es mit der GEW, deren Vizevorsitzende Sie zehn Jahre lang waren?

Naja, ich habe selbst bei meinem Austritt vor zwei Jahre nur eine Zeile vom Vorsitzenden Tom Erdmann gekriegt, und da muss ich wirklich sagen: Das fand ich nicht besonders wertschätzend. Aber gut, dass man sich über einen Austritt nicht freut, ist schon klar.

Wegen des Streiks für kleinere Klassen sind sie im April 2022 ausgetreten.

Nicht nur. Hinzu kam, dass damals – die Pandemie war kaum vorbei – auch noch am Tag einer Abiturklausur gestreikt wurde. Außerdem finde ich es falsch, dass bei der GEW bildungspolitisch nichts zu holen ist. Sie fokussiert sich zu sehr auf die Personalratsarbeit. Sie hat aus dieser Haltung heraus auch viel zu lange für die Schulschließungen während der Pandemie votiert.

Aber ist die Personalratsarbeit denn nicht die ureigenste Aufgabe einer Gewerkschaft?

Wenn ich gesellschaftlich eine Relevanz haben will, dann kann ich nicht nur Personalratspolitik machen – dafür haben wir die Personalräte im öffentlichen Dienst. Von der IG Metall erwarten wir genau so, dass sie sich mittlerweile um Nachhaltigkeit kümmert, dass sie sich um Umweltfragen kümmert, eine andere Energiepolitik und nicht nur um Gehälter und Arbeitszeit. Man muss fragen: Was heißt denn ‚Interessen von Lehrkräften‘?

Und zwar?

Das Interesse sollte nicht zuletzt beim Wohlergehen der Kinder liegen: Dass sie lernen, gehört doch wohl auch zur Berufszufriedenheit und damit zum Interesse. Gucken Sie sich doch mal Lehrkräfte an, die sind doch zufriedener als die GEW glauben machen will.

Wie kommen Sie darauf?

Der Bildungstrend im letzten Jahr hat gezeigt, dass 75 Prozent der Lehrkräfte mit ihrem Beruf zufrieden sind und sich selbst eine positive Berufswahl bescheinigen. Die Gewerkschaften hier vermitteln ein völlig anderes Bild. Das halte ich für einen Fehler. Das deprofessionalisiert den Beruf.

Gibt es Vorbilder für einen anderen gewerkschaftlichen Umgang mit dem Lehrerberuf?

Auf Bundesebene ist es kaum besser als in Berlin, aber sehen Sie nach Schweden: Wenn die dortige Vorsitzende der Lehrergewerkschaft sagt: Wir sind für die Qualität der Schulen verantwortlich, dann ist das ein anderes Professionsverständnis.

Selbstverantwortung ist ihr Lieblingsthema, stimmt’s?

Kann man so sagen. Darum hat es mir auch so gut an kanadischen Schulen gefallen. Das erste, was sie uns Besuchern sagten: Wir sind verantwortlich, wir sind rechenschaftspflichtig. Die Accountability hatte die höchste Priorität. Wir sind verantwortlich, wie wir die Kinder weitergeben, dann können wir zu Recht gute Rahmenbedingungen einfordern, gute Arbeitsverhältnisse, aber es ist doch unser Verantwortungsbereich und das finde ich, ist ein Punkt, der bei uns abhandengekommen ist. Der ist zu wenig auf dem Schirm hier.

Beschäftigt Sie der Zustand der GEW, der endlose Streik und die von alten Mitgliedern beklagte Unterwanderung durch die Linkspartei?

Nicht wirklich. Ich arbeite mich nicht gern an etwas ab, was ich nicht gut finde. Ich gucke lieber, wo kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass vielleicht irgendwo was positiv in Bewegung kommt.

Sie haben tatsächlich etwas in Bewegung gebracht, als sie 2004 zusammen mit dem Verein Berliner Kaufleute und Industriellen die Berliner Lesepaten ins Leben riefen. Wie ist das entstanden?

Mich hat es immer sehr begeistert, wenn Menschen sich selbst verantwortlich fühlen. Das habe ich auch in den USA beobachtet mit den vielen Freiwilligen, den Volunteer-Initiativen. Deswegen hatte ich mir nach der Abgeordnetenhauszeit vorgenommen: Ich stecke mal einige Lebensjahre in den Aufbau von gesellschaftlichen Initiativen rund um die Schule.

Das bürgerschaftliche Engagement war zur damaligen Zeit in Berlin auch noch etwas unterentwickelt. Ich wollte nicht nur die Engagement stärken, sondern auch die Schulen motivieren, ihre Türen für außerschulische Unterstützer:innen zu öffnen. Es gab ja auch damals schon kleine Projekte, ich wollte mit dem Projekt aber in die Fläche. Und das ist auch gelungen. Nach 10 Jahren gab es über 2000 Lesepaten in ca 300 Schulen und Kitas.

Vor den Lesepaten hatten Sie aber noch eine andere Station.

Stimmt. Ich habe zusammen mit der Industrie- und Handelskammer das Projekt „Partnerschaft Schule Betrieb“ gestartet.

Wie kam das?

Das war direkt nach meiner zehnjährigen Abgeordnetenhaustätigkeit im Jahr 1999. Ich hatte in der Regierung und als Abgeordnete immer wieder bemerkt, wie hoch die Staatserwartung ist. Eine Lehrerin sagte mal zu mir: Wenn der Senat wissen will, wie bei Pisa die Kinder in Mathematik abschneiden, soll er es ihnen doch selber beibringen. Ich sagte ihr damals: „Und Du hast damit nichts zu tun?“ Das war mal so ein ganz krasses Beispiel.

Wie hing diese Erfahrung mit dem Projekt „Partnerschaft Schule Betrieb“ zusammen?

Nun, die Unternehmen beklagen ja immer, dass die Schüler nicht schreiben und rechnen können. Da habe ich zu dem damaligen IHK-Präsidenten gesagt: Beschwert euch nicht, wenn es zu spät ist, sondern kommt vorher in die Schulen Es hat nach vier Jahren 100 Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulen und Betrieben gegeben.

Sie blieben auf allen Stationen viele Jahre, kurz war nur ihre Station als Senatorin, weil damals die rot-grüne Koalition zerbrochen war. Wie erinnern Sie diese Zeit?

Das war natürlich verdammt kurz, aber ich fand das unglaublich spannend. Im Rückblick würde ich sagen, dass uns in der Frage der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung eine Erfolgsstory gelungen ist.

Inwiefern?

In der Zeit wurden aus sieben Schulen, die integrativ gearbeitet haben, 100. Wir haben aus dem Schulversuch eine Schulgesetzänderung abgeleitet. Und das war wirklich akzeptiert.

Sie haben damals den ersten Schritt zur Inklusion gemacht.

Genau, ja, das war ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Ein anderer war die Förderung ausländischer Kinder, wie das damals noch hieß. Wie wollten verhindern, dass es immer mehr Analphabeten in zwei Sprachen gibt. Der dritte Schwerpunkt galt der Demokratisierung der Schule. Wir waren eigentlich Vorreiter auch bei der Eigenverantwortung von Schule.

Aber in erster Linie mussten Sie doch genau in dieser Zeit die beiden Schulsysteme in Ost- und Westberlin vereinigen.

Ja, aber die gemeinsame Erziehung haben wir trotzdem vorangebracht.

Was ist ihnen aus der schulischen Vereinigungsdebatte am stärksten in Erinnerung?

Das war die Mär vom Überstülpen.

Was meinen Sie damit?

Es wurde in diesen Jahren und auch später immer wieder behauptet, das Westberliner Schulsystem sei einfach auf den Osten übertragen worden. Dem war aber nicht so. Wir hatten damals eine Bildungskommission, den Berliner Bildungsrat, der war paritätisch Ost-West besetzt. Dort wurden viele Entscheidungen diskutiert.

Parallel lief aber die Abstimmung mit den Füßen ab.

Genau. Eltern aus Ost-Berlin meldeten ihre Kinder an Gymnasien im Westen an. Uns riefen die Schulleiter aus dem Westteil an und sagten: Wir platzen aus allen Nähten. Wir mögen die nicht ablehnen, aber wir haben mittlerweile 36 in der Klasse. So geht das nicht weiter.

Soll heißen: Sie waren quasi gezwungen, auch im Ostteil Gymnasien einzurichten.

Genau. Das war also ein Prozess, der nicht „übergestülpt“ wurde. Das Gleiche galt für das Schulgesetz: Das wurde mit Beschluss vom „Einheitsausschuss“ von West nach Ost übertragen. Da hatte überhaupt keiner was gegen. Auch die damaligen Linken, die PDS, nicht.

Aber es wurden im Osten viel weniger Hauptschulen eingerichtet. Wie kam das?

Der Bildungsrat hatte eine Zweigliedrigkeit empfohlen. Wir hatten Arbeitsgruppen für alle Bereiche und hatten dann den Bezirken empfohlen, nur Gesamtschulen und Gymnasien einzurichten und Realschulen sowie Hauptschulen wegzulassen. Das haben viele beherzigt. Jedenfalls wollten wir nicht die Besserwessis sein und überstülpen schon gar nicht.

Hat man eigentlich so eine Art Phantomschmerz, wenn man so gerne gestaltet und nach 20 Monaten aufhören muss?

JaDass die Koalition da geplatzt ist, fand ich auch einen großen Fehler. Zumal wir dann in den Wahlkampf gingen mit der Ansage, abermals Rot-Grün anzupeilen. Die Leute zeigen uns doch hier einen Vogel, wenn wir sagen, wir lassen gerade Rot-Grün platzen und wollen in drei Wochen wieder Rot-Grün machen. Und so sind wir völlig zu Recht abgestraft worden.

Wann hat der Phantomschmerz nachgelassen?

Nicht sofort. Es war ja ungefähr so, als würde man eine Wohnung verlassen und die Betten sind nicht gemacht, als ich nach 20 Monaten gehen musste. Ich hätte gerne noch länger regiert.

Wann war der Phantomschmerz vorbei?

Ach, das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Die Zeit als Abgeordnete bot ja auch viel Gestaltungsmöglichkeit.

Inzwischen machen Sie zusammen mit dem ehemaligen Hamburger Staatssekretär Michael Voges viel zusammen für die Heinrich-Böll-Stiftung. Was treibt Sie jetzt an?

Mich treibt die Frage um und an, warum es rund 20 Jahre nach Pisa noch immer nicht gelingt, die „Risikogruppe“ zu verkleinern und die mit den Basiskompetenzen auszustatten? Das bewegt mich wirklich lange. Das hat mich bewegt, die Lesepaten zu gründen. Es ist eine Verantwortung von uns, dass wirklich die unterschiedlichen Chancen stärker ausgeglichen werden. Aus meiner Sicht sind diese gängigen Forderungen nach mehr Geld und nach Schulstrukturänderungen der Fehler, weil sie als ständige Ausrede dienen.

Worauf würden Sie stattdessen setzen?Auf die Gestaltung von Lernprozessen, darauf, dass die Lernerfolge von Kindern in den Mittelpunkt der Arbeit gerückt werden. Dass der Begriff „Leistung“ positiv besetzt wird. Auf die Didaktik, auf die Frage: Wie gehen die Lehrkräfte mit unterschiedlichen Leistungsständen von Kindern um? Und nach wie vor ist für mich die Frage auch: Wie können Bildungseinrichtungen selber und Unterstützungsfelder drum herum dazu beitragen, dass diese Kinder besser werden und wie kriegen die Schulen mehr Verantwortung, damit sie die richtigen Dinge tun können?

Wo findet man die Antworten?

Ganz aktuell in den neuen Publikationen und Podcasts, die wir zusammen bei der Heinrich-Böll-Stiftung gemacht haben.