Erst gestern hatten die USA die Lieferung weiterer Himars-Raketenwerfer an die Ukraine angekündigt, nun ziehen die Briten bei der Waffenhilfe nach. Wie Verteidigungsminister Ben Wallace heute mitteilte, will London in den kommenden Wochen Artilleriegeschosse, mehr als 1600 weitere Panzerabwehrwaffen und auch Drohnen in das Land schicken.

[Diesen Überblick können Sie werktäglich jeden Abend als Newsletter direkt in ihr Postfach bekommen - unter diesem Link können sie sich kostenlos anmelden.]

Die Zahl der Munition, die für die alte Sowjetartillerie genutzt werden kann, beziffert das Ministerium auf 50.000 Schuss. Immer wieder waren zuletzt Berichte laut geworden, dass die Ukraine zwar inzwischen zahlreiche Waffen erhalten hat, es aber oft an Munition mangele.

50.000 Artilleriegeschosse klingen auf den ersten Blick viel. Allerdings dürfte das nicht mal für einen Monat reichen. Ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums hatte zuletzt bei einem Briefing wissen lassen, dass die Ukraine täglich 3000 Artilleriegeschosse einsetzen würde.

Und der britische Verteidigungsminister hatte zuletzt eingeräumt, dass die westlichen Länder Schwierigkeiten haben könnten, einen langwierigen Krieg zu führen – denn die Munitionsvorräte seien „unzureichend für die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind“.

DIE WICHTIGSTEN NACHRICHTEN DES TAGES IM ÜBERBLICK

Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Morgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen . Ein Sprecher der Nord Stream AG hatte von angekündigten Mengen auf dem Niveau von vor der Wartung gesprochen, als die Auslastung bei etwa 40 Prozent lag. Die Hintergründe und Reaktionen.

ist am Morgen . Ein Sprecher der Nord Stream AG hatte von angekündigten Mengen auf dem Niveau von vor der Wartung gesprochen, als die Auslastung lag. Die Hintergründe und Reaktionen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Dazu gehören schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher und eine Aktivierung der Braunkohlereserve , wie Habeck sagte. Mehr dazu lesen Sie hier.

angekündigt. Dazu gehören , wie Habeck sagte. Mehr dazu lesen Sie hier. Internationale Experten haben schwerwiegende und massenhafte Verstöße der russischen Truppen gegen das humanitäre Völkerrecht im Krieg dokumentiert. Besonders gravierende Fälle seien der Beschuss des Theaters voller Flüchtlinge in Mariupol und des belebten Bahnhofs von Kramatorsk . Mehr dazu erfahren Sie hier.

dokumentiert. Besonders gravierende Fälle seien der und des . Mehr dazu erfahren Sie hier. Ungarn will 700 Millionen zusätzliche Kubikmeter Gas von Russland kaufen. Dies kündigte die Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban an. Mehr dazu in unserem Newsblog.

kaufen. Dies kündigte die Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban an. Mehr dazu in unserem Newsblog. Russland sammelt entlang der Autobahn E40 eine Vielzahl an Truppen, um eine Offensive auf die Städte Bachmut und Slowjansk vorzubereiten. Das berichtet das amerikanische Institute for the Study of War (ISW). Dieser Vorgang könnte laut ISW noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

eine Vielzahl an Truppen, um eine vorzubereiten. Das berichtet das amerikanische Institute for the Study of War (ISW). Dieser Vorgang könnte laut ISW noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Bei einem russischen Bombenangriff auf Charkiw im Nordosten der Ukraine sind am Morgen nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Auch ein Kind wurde demnach verletzt .

im Nordosten der Ukraine sind am Morgen nach ukrainischen Angaben worden. . Dmitri Medwedew, Vizechef des russischen Sicherheitsrats, hat erneut das Fortbestehen der Ukraine als souveränen Staat infrage gestellt . Er veröffentlichte eine Liste von Dingen, „an denen Russland nicht schuld ist“. Ein Punkt lautet: „Daran, dass die Ukraine infolge aller Geschehnisse die Reste staatlicher Souveränität verlieren und von der Weltkarte verschwinden könnte.“

. Er veröffentlichte eine Liste von Dingen, „an denen Russland nicht schuld ist“. Ein Punkt lautet: „Daran, dass die Ukraine infolge aller Geschehnisse die Reste staatlicher Souveränität verlieren und könnte.“ Die russischen Streitkräfte nähern sich nach britischen Geheimdienstberichten offenbar dem zweitgrößten Kraftwerk der Ukraine Wuhlehirsk , rund 50 Kilometer von Donezk entfernt. „Russland räumt der Eroberung von kritischer Infrastruktur wie Kraftwerken Priorität ein“, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

, rund 50 Kilometer von Donezk entfernt. „Russland räumt der Eroberung von kritischer Infrastruktur wie Kraftwerken Priorität ein“, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Nach Schätzungen des US-Auslandsgeheimdienstes CIA sind im Krieg auf russischer Seite bereits 15.000 Menschen ums Leben gekommen. Etwa dreimal so viele Russen seien bislang vermutlich verwundet worden, sagte CIA-Direktor William Burns bei einer Podiumsdiskussion.

HINTERGRUND UND ANALYSE

1. Russland konsolidiert Eroberungen im Donbass: Droht eine Demoralisierung der Ukraine?

Die Opferzahlen steigen, der Nachschub ist lückenhaft, und die Sorgen wachsen, dass die Gebietsverluste unabänderlich sind. Vier Fachleute analysieren die Folgen.

2. Spiel um die Macht im politischen Kiew: Die Entlassungen nützen vor allem einem Selenskyj-Berater

Der offizielle Grund für die Personalmanöver in der Ukraine lautet: Kooperation mit dem Feind. Doch Polit-Analysten glauben, dass viel mehr dahintersteckt.

3. Russische Drohungen beim Gas: Ein Liefer-Aus für Europa könnte auch Gazprom in Bedrängnis bringen

Bei einem Stopp für Europa könnte Gazprom selbst Probleme bekommen. Denn für Gas von der Halbinsel Jamal gibt es vorerst keine anderen Abnehmer.

4. Schwere Waffen für die Ukraine: Der Ringtausch kommt kaum voran – der Druck auf Scholz wächst

Mehr zum Thema Schwere Waffen für die Ukraine Der Ringtausch kommt kaum voran – der Druck auf Scholz wächst

Die Bundesregierung hat immer noch nur sehr wenige schwere Waffen an die Ukraine geliefert. Warum klappt es mit der Hilfe nicht so recht?