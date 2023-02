Tag der Muttersprachen Jeder dritte Haushalt mit Migrationshintergrundspricht immer Deutsch

Knapp 80 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sprechen ausschließlich Deutsch in den eigenen vier Wänden. In Haushalten mit Migrationshintergrund tut das etwa ein Drittel. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache am 21. Februar mit.

15 Prozent der rund 82,3 Millionen Menschen, die in Deutschland in Privathaushalten leben, ist mehrsprachlich: Sie sprechen zu Hause neben Deutsch noch mindestens eine weitere Sprache.

„Während für knapp ein Drittel von ihnen Deutsch die vorwiegend gesprochene Sprache im Haushalt war, verständigten sich gut zwei Drittel hauptsächlich mit Hilfe einer anderen Sprache“, berichtet das Amt. Nur fünf Prozent sprachen zu Hause kein Deutsch.

Unter den Menschen, die zu Hause vorwiegend eine andere Sprache nutzen, war Türkisch mit 15 Prozent die häufigste Sprache. Danach folgten Russisch (13 Prozent), Arabisch (10 Prozent), Polnisch (7 Prozent) und Englisch (6 Prozent).

Basis der Statistik war der Mikrozensus 2021 - die nach dem Angriff Russlands neu zugezogenen Ukrainer sind in der Statistik also noch nicht erfasst.

„Deutsch wird auch von vielen Personen mit Migrationshintergrund zur Kommunikation im eigenen Haushalt genutzt“, fassten die Statistiker zusammen. 32 Prozent der rund 22,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund sprachen ausschließlich Deutsch zu Hause. 50 Prozent von ihnen griffen noch auf mindestens eine weitere Sprache zurück.

18 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund sprachen zu Hause ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen.(dpa)

Zur Startseite